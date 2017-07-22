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500-я серия чипсетов Intel для процессоров Rocket Lake-S появится в марте 2021

08 октября 2020, 09:49




Intel готовится анонсировать новую 500-ую серию чипсетов для настольных процессоров 11-го поколения "Rocket Lake-S". Они станут основой для строительства будущих материнских плат для настольных ПК. Эта информация появилась в результате утечки слайда, на котором показана дорожная карта развития чипсетов Intel с указанием преемников и сроков их появления.

rocket_lake_s


Источник появления дорожной карты не указывается, однако эксперты уже высказали предположение, что, скорее всего, речь идет об утечке с презентации для партнеров Intel, входящих в ее экосистему.

Согласно опубликованной там информации, первый чипсет серии 500 появится не раньше конца марта 2021 года.

Это может означать, что сами чипы Rocket Lake-S могут быть выпущены примерно в это же время, поскольку Intel имеет тенденцию запускать новые поколения процессоров вместе с новыми наборами микросхем, которые совместимы с ними «из коробки».

Такие выводы делаются из предыдущего опыта. Даже выпуск процессоров 9-го поколения «Coffee Lake Refresh» сопровождался параллельным анонсом и новых чипсетов под них - Z390 и B365.

Отмечается, что существующие материнские платы Socket LGA1200, выстроенные на базе нынешнего набора микросхем 400-й серии, как ожидается, будут совместимы с будущими процессорами Rocket Lake-S после обновления BIOS. В то же время, будущие материнские платы на базе чипсетов 500-й серии смогут также поддерживать прежние процессоры 10-го поколения Comet Lake-S.

Классификация новой линейки чипсетов

Интересно отметить также раскладку будущих чипсетов, с учетом их нынешнего состояния. Новый чипсет Z590, который заменит Z490, будет предназначен для оверклокеров и, по всей видимости, для геймеров. Другая модель H570 заменит чипсет H470, предназначенный для строительства настольных ПК премиум-класса. Чипсет B560, который придет на смену B460, предназначен для настольных ПК среднего уровня. Наконец, младшая модель H510, идущая на смену H410, будет использоваться для оснащения настольных ПК начального уровня.

Позже в апреле Intel может представить также чипсеты Q470 и W580, которые предназначаются для строительства коммерческих (заказных) настольных ПК и рабочих станций, соответственно.

Эта утечка явно указывает на то, что с переходом на процессоры «Rocket Lake-S» Intel будет продолжать следовать выбранной ею раскладке по клиентским сегментам при формировании линейки процессоров и чипсетов, которой она пользовалась ранее.



Что отличает набор микросхем серии 500 от серии 400?

Во-первых, произойдет стандартизация по уровню PCI-Express Gen 4. По крайней мере, это коснется основного слота PEG. Отмечается, что некоторые материнские платы с набором микросхем премиум-класса 400-й серии уже подготовлены для поддержки PCIe Gen 4 PEG, теперь эта поддержка распространится на всю серию.

Процессоры Rocket Lake-S станут первымы среди выпущенных за последние пять лет, в которым появятся средства для наращивания направления межпроцессорного взаимодействия (IPC) на платформе Intel для настольных ПК. Новые 14-нм чипы, как ожидается, будут содержать вычислительные ядра Cypress Cove, которые можно рассматривать также как вспомогательный порт для «Willow Cove» в отношении более старого 14-нм техпроцесса.

Новые чипы также будут иметь новую графическую поддержку iGPU Gen12 Xe.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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