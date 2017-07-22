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Эксперт Минг-Чи Куо: Huawei может продать бренд Honor

08 октября 2020, 10:38




Известный аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо опубликовал исследовательский отчет, в котором проанализировал различные сценарии и контрмеры, которые может предпринять Huawei, испытывающая сейчас жесткое давление запретительных мер со стороны США. Оказавшись в условиях запретов и уже испытывая нехватку в поставках чипсетов и технологий, в Huawei изучают возможный план контрмер. Они должны минимизировать нехватку современных чипсетов, потребность в которых будет стремительно нарастать уже в ближайшие месяцы.

Минг-Чи Куо отметил в своем отчете, что после всестороннего анализа возможных сценариев принимаемых мер противодействия он рассматривает продажу компанией Huawei бизнеса мобильных телефонов Honor как один из наиболее вероятных сценариев. По оценкам исследователя, это будет беспроигрышная акция как для самого бренда, так и для его поставщиков и электронной промышленности Китая.

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Как отмечает Минг-Чи Куо, если Honor становится независимым от Huawei, то сразу решается проблема закупки комплектующих. Все проблемы сейчас распространяются только на Huawei. При новом раскладе бизнес бренда Honor и участие в нем поставщиков сразу же выводятся из-под удара. Они смогут развиваться с прежними темпами.

Напомним, что до сих пор бренд Honor позиционировался в экосистеме Huawei как бюджетное направление. Оказавшись за пределами прежней экосистемы, этот бренд освобождается также и от прежних ограничений. Это позволит развивать ему параллельно премиальный и высокий сегменты, выпуская модели более дорогого класса.



Как считает Мин-Чи Куо, нынешнее преимущество Honor заключается в достигнутой ценности бренда. Задача сохранить существующую ценность после обретения независимости от экосистемы Huawei и даже расширить бизнес с выходом на рынок среднего и высокого уровня, поможет сохранить достигнутую долю рынка и даже увеличить ее.

В то же время, необходимо учитывать реакцию рынка. В результате трансформации бизнеса Huawei рынок ожидает нарастание доли других брендов - OPPO, Vivo и Xiaomi. В случае же выделения Honor в отдельный бизнес и достижения его независимости от Huawei его продукция будет оказывать давление на других вендоров. Это может привести к снижению ожидаемой ими рыночной доли, если Honor удастся сохранить признание для своего бренда со стороны рынка. Поэтому ситуация может развиваться иначе, чем простое линейное развитие, как предсказывает Минг-Чи Куо, отмечают эксперты.



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