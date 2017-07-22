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Звуковая панель для мониторов Dell Slim названа самой тонкой и легкой в мире

08 октября 2020, 10:52




Американская компания Dell анонсировала выпуск звуковой панели, разработанной как дополнительный аксессуар для оснащения некоторых моделей мониторов. Анонс нового аудиопродукта как идеального «компаньона» для мониторов состоялся на мероприятии Dell, посвященному запуску продаж новых мониторов серий UltraSharp и P.

Звуковая панель Dell Slim имеет встроенную магнитную крепежную систему, которая позволяет устанавливать аудиопанель непосредственно в нижней части стороне монитора. Размер звуковой панели составляет 298 мм x 18 мм x 24 мм, вес - 114 г.

dell_slim_soundbar_23


Новая звуковая панель оснащена динамиком мощностью 3,6 Вт RMS. Система позволяет динамику работать в течение целого часа с повышенным музыкальным сигналом без физического повреждения даже в случае повышенной мощности. Обычно это ограничение составляет на 20-35% выше мощности DIN, при этом номинальная мощность оказывается меньше на 55--72%.

Новая модель обеспечивает широкий частотный диапазон от 180 Гц до 20 кГц.



Подключение панели Slim Soundbar происходит через порт USB типа A. Реализован простой интерфейс plug-and-play с эффективным управлением кабельным подключением.

dell_slim_soundbar


Новая тонкая звуковая панель Dell Slim Soundbar стоит 54,99 долларов (4300 руб.) и доступна по всему миру. Ее уже назвали самое тонкой и элегантной в мире.



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