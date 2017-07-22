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Стал известен план перехода смартфонов Huawei на новую мобильную ОС HarmonyOS

08 октября 2020, 11:24




Месяц назад на конференции разработчиков Huawei официально представила свою новую мобильную ОС HarmonyOS 2.0. Тогда же был раскрыт план ее внедрения в смартфоны. Теперь появились слухи, что HarmonyOS планируется адаптировать для ряда моделей смартфонов Huawei и Honor.

Информация пришла из анализа кода, участвующего в настройке чипсета. Согласно появившейся информации, первым процессором, который будет адаптирован под HarmonyOS, станет Kirin 9000. Для него планируется выпустить обновление, причем оно будет распространяться на смартфоны предстоящей линейки Huawei Mate 40.

harmonyos


Следующим в очереди на получение совместимости под новую ОС станет процессор Kirin 990 5G - он предназначен для смартфонов серий Huawei Mate 30, P40, Mate Xs, Nove 6 5G и Honor 30. Однако не все эти устройства получат обновление уже при фабричной заливке прошивки.

Третья очередь пакета обновлений под HarmonyOS коснется устройств на базе чипов Kirin 990 4G, Kirin 985 и некоторых устройств с процессором Kirin 820.

На четвертый этап запланированы все оставшиеся устройства, оснащенные упомянутыми ранее чипсетами, но не вошедшие в список более ранних этапов. Получит обновления также модели с чипом Kirin 980.

Наконец, на заключительной из намеченных стадий обновления оказались телефоны на базе Kirin 810 и Kirin 710 - они также получат обновление с более новой версией ОС.



Примечательно, что в этот список не вошли устройства на базе чипсета Kirin 970, в который входят серии Huawei Mate 10, P20 и несколько других моделей смартфонов. Список, похоже, подтверждает, что обновление будет доступно и для более старых моделей смартфонов.

Ранее Huawei сообщала, что планирует выпустить к декабрю бета-версию HarmonyOS 2.0, предназначенную исключительно для разработчиков. После первичного тестирования она станет доступна для установки на нескольких моделях смартфонов уже в первом квартале 2021 года.



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