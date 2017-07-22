Тайваньский бесфабричный производитель чипов компания MediaTek объявила о выпуске нового ТВ-чипа MT9602. Он предназначен для оснащения новых моделей смарт-ТВ и появится, в первую очередь, в модулях умных телевизоров Motorola. Официальный анонс нового ТВ-чипа запланирован на 9 октября, а его дебютные установки в смарт-телевизорах Motorola можно будет увидеть со дня на день.
Известно, что пальму первенства на рынке производителей телевизионных чипов делят между собой две компании - MediaTek и Amlogic. Модели чипов тайваньской компании MediaTek встречаются практически во всех высокотехнологичных интеллектуальных телевизорах от различных вендоров.
Чипсет MediaTek MT9602 содержит процессор, укомплектованный четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1,5 ГГц. Для графической поддержки используется модуль Arm Mali-G52 MC1.
Согласно характеристикам, предоставленным вендором, чипсет может поддерживать до 2 Гбайт оперативной памяти. Его производительности достаточно для вывода картинки с разрешением 4K (3840х2160 пикселей) при частоте обновления экрана 60 Гц.
Как и любой современный процессор для ТВ, он поддерживает популярные стандарты HDR, отвечающие за динамическую поддержку широкого диапазона яркости растровых изображений. В арсенале чипа также имеются средства для поддержки многих популярных видеокодеков, таких как HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, AV1, AVS2, HEVC, VP9, H.264 и SHVC 4K60 @ 10-битное декодирование видео с кодированием H.264.
Что касается поддержки средств подключения, то в этом списке упоминаются HDMI 1.4/2.0 с HDCP 2.2, HDMI 2.1a и USB 2.0. Для поддержки аудио предусмотрены средства декодирования видео формата Dolby Atmos. Предусмотрена также возможность подключения до четырех канальных направленных микрофонов.
И последнее, но не менее важное - новый чип имеет средства поддержки для ряда собственных технологий, таких как MediaTek AI-PQ - технология интеллектуальной подстройки частоты кадров с использованием средств искусственного интеллекта, MediaTek AI-AQ - поддержка качества звука с применением ИИ и MediaTek AI-Voice - поддержка голосового ввода с применением ИИ.
Новый чипсет MediaTek MT9602 появится в новых моделях умных телевизоров Motorola. Точкой отсчета будет считаться их появление в розничной продаже в крупнейшем индийском онлайн-магазине Flipkart. Поступление новых моделей смарт-ТВ ожидаются со дня на день.
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