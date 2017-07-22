РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Qualcomm собирается выпустить игровой смартфон уже к концу этого года

08 октября 2020, 16:22




Американский производитель чипсетов для мобильных устройств, компания Qualcomm, объявила, что собирается провести 1 декабря технологический саммит, на котором будет представлен новый флагманский чип - процессор Snapdragon 875. Но потом оказалось, что американский производитель готовит еще «что-то новенькое».

Тайну удалось раскрыть, хотя это только слухи. Qualcomm собирается потеснить вендоров на рынке смартфонов и планирует выпустить свой первый смартфон под собственным брендом. Согласно непроверенной информации, предоставленной DigiTimes, подготовка нового смартфона ведется совместными усилиями Qualcomm и Asustek.

qualcomm_game_tele


По имеющимся сведениям, Qualcomm планирует выпустить игровой смартфон. Это должно произойти еще до конца 2020 года. Телефон будет оснащен чипсетом Snapdragon 875, который будет анонсирован только в декабре.

Это многое проясняет. Неудивительно, почему в качестве партнера Qualcomm выбрала именно Asus: Qualcomm интересуется игровыми телефонами, а Asus - это одна из лучших компаний в игровой отрасли. В настоящее время в арсенале Asus уже имеется ряд игровых смартфонов, в том числе одно из самых сложных игровых мобильных устройств - смартфоны серии ROG. Теперь Asus сможет поучаствовать в разработке и других игровых мобильных концепций, но уже вместе с производителем чипов - компанией Qualcomm.

qualcomm_snapdragon


Если эти слухи достоверны, Qualcomm может выбрать для себя приоритетным применение нового процессора Snapdragon 875 для собственных продуктов. Это может сильно перекроить отношения на рынке. К сожалению, более подробной информации о будущих смартфонах Qualcomm пока нет. На данный момент даже имеющаяся информация не может быть проверена. Поэтому мы советуем относиться к этим слухам с большой осторожностью.



В свою очередь, хорошо известный инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt) заявил, что будущий чип Qualcomm Snapdragon 875 будет иметь, помимо основной, также отдельную модельную версию Plus. В то же время, есть чипы Snapdragon 775G/SM7350 под кодовым названием Cedros. Если брать аналогию с предыдущим подходом, то версия Plus позволяла раньше немного «играть» тактовой частотой процессора и графического процессорного модуля в сторону увеличения. Это позволяло добиться небольшого прироста производительности.

В связи с этим есть основания полагать, что Qualcomm может начать выпуск специальных версий флагманских чипов, которые будут ориентированы на игровое применение и будут устанавливаться в игровые, в том числе, и ее собственные смартфоны. Конечно, если информация о выходе компании в этот сегмент достоверна.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • Amazon запустила собственный облачный игровой сервис Luna
  • Универсальный игровой контроллер Razer Kishi теперь совместим с iPhone
  • Xbox Series S и Series X появятся в продаже 10 ноября, и геймеры получат бесплатные игровые подписки
  • Фанаты ждут в 2021 году продолжения одной из игр, посвященных 30-летней годовщине Соника
  • Microsoft показала дизайн игровой консоли Xbox Series S и назвала ее цену

    • следующая новость
    Getac выпустила серию защищенных планшетов UX10 для профессиональных работников

    предыдущая новость
    MediaTek выпустила ТВ-чип MT9602 для смарт-ТВ Motorola

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Конкурс на THG.ru: Ответь на вопрос и выиграй жёсткий диск Seagate! Подведение итогов. Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
    Лучшая видеокарта для игр Ответь на вопрос и выиграй жёсткий диск Seagate! Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    8 октября, 2020

    AMD выпустила новые настольные процессоры AMD Ryzen 5000-й серии на базе архитектуры ядра "Zen3"

    Getac выпустила серию защищенных планшетов UX10 для профессиональных работников

    Qualcomm собирается выпустить игровой смартфон уже к концу этого года

    MediaTek выпустила ТВ-чип MT9602 для смарт-ТВ Motorola

    Стал известен план перехода смартфонов Huawei на новую мобильную ОС HarmonyOS

    Звуковая панель для мониторов Dell Slim названа самой тонкой и легкой в мире

    Эксперт Минг-Чи Куо: Huawei может продать бренд Honor

    500-я серия чипсетов Intel для процессоров Rocket Lake-S появится в марте 2021

    7 октября, 2020

    Компания NZXT выпустила системную плату N7 Z490 ATX для энтузиастов гейминга

    Digitimes Research: мировые поставки смартфонов в 2021 году существенно возрастут

    Samsung Galaxy Fit2 помогает закрепить привычки здорового образа жизни

    Poco X3 NFC вышел в России: 120-Гц дисплей и доступный ценник

    AOC выпустила портативный 15,6-дюймовый дисплей 16T2 с распознаванием до 10 точек касаний

    На Intel Fab 42 освоили 10-нм техпроцесс до полного производственного цикла

    Российская компания BQ выпустила смартфон-кошелек 5045L Wallet в стиле «хамелеон»

    6 октября, 2020

    Большой 6,51-дюймовый смартфон vivo Y20 уже в продаже в России

    Adobe соберет суперзвезд на своем октябрьском MAXе

    Samsung будет оснащать флагманы серии Galaxy S21 дешевыми аккумуляторами Amperex

    Seagate добавил ИИ-мозги в жесткие диски SkyHawk AI емкостью 18 Тбайт

    Samsung установит подэкранную камеру в Galaxy Z Fold 3

    ССЫЛКИ