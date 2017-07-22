Американский производитель чипсетов для мобильных устройств, компания Qualcomm, объявила, что собирается провести 1 декабря технологический саммит, на котором будет представлен новый флагманский чип - процессор Snapdragon 875. Но потом оказалось, что американский производитель готовит еще «что-то новенькое».
Тайну удалось раскрыть, хотя это только слухи. Qualcomm собирается потеснить вендоров на рынке смартфонов и планирует выпустить свой первый смартфон под собственным брендом. Согласно непроверенной информации, предоставленной DigiTimes, подготовка нового смартфона ведется совместными усилиями Qualcomm и Asustek.
По имеющимся сведениям, Qualcomm планирует выпустить игровой смартфон. Это должно произойти еще до конца 2020 года. Телефон будет оснащен чипсетом Snapdragon 875, который будет анонсирован только в декабре.
Это многое проясняет. Неудивительно, почему в качестве партнера Qualcomm выбрала именно Asus: Qualcomm интересуется игровыми телефонами, а Asus - это одна из лучших компаний в игровой отрасли. В настоящее время в арсенале Asus уже имеется ряд игровых смартфонов, в том числе одно из самых сложных игровых мобильных устройств - смартфоны серии ROG. Теперь Asus сможет поучаствовать в разработке и других игровых мобильных концепций, но уже вместе с производителем чипов - компанией Qualcomm.
Если эти слухи достоверны, Qualcomm может выбрать для себя приоритетным применение нового процессора Snapdragon 875 для собственных продуктов. Это может сильно перекроить отношения на рынке. К сожалению, более подробной информации о будущих смартфонах Qualcomm пока нет. На данный момент даже имеющаяся информация не может быть проверена. Поэтому мы советуем относиться к этим слухам с большой осторожностью.
В свою очередь, хорошо известный инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt) заявил, что будущий чип Qualcomm Snapdragon 875 будет иметь, помимо основной, также отдельную модельную версию Plus. В то же время, есть чипы Snapdragon 775G/SM7350 под кодовым названием Cedros. Если брать аналогию с предыдущим подходом, то версия Plus позволяла раньше немного «играть» тактовой частотой процессора и графического процессорного модуля в сторону увеличения. Это позволяло добиться небольшого прироста производительности.
В связи с этим есть основания полагать, что Qualcomm может начать выпуск специальных версий флагманских чипов, которые будут ориентированы на игровое применение и будут устанавливаться в игровые, в том числе, и ее собственные смартфоны. Конечно, если информация о выходе компании в этот сегмент достоверна.
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