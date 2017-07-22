Тайваньская компания Getac объявила о выпуске серии новых защищенных планшетов UX10 следующего поколения. Их можно применять не только в условиях повышенного загрязнения или в промышленных средах, не приспособленных для планшетов консьюмерского класса, но также в специальных и опасных условиях, например, в условиях карантина или повышенной эпидемиологической опасности.
Все модели планшетов Getac серии UX10 отличаются наличием мощного, прочного корпуса, улучшенными характеристиками по крепежу внутренних блоков - процессора, памяти, служебных элементов. В моделях реализованы принципы ударопрочности и пылезащищенности, соответствующие военным стандартам MIL-STD-810H.
Внутренняя аппаратная начинка планшетов выстроена на базе 4-ядерного процессора Intel Quad-core i5 или i7 10-го поколения и применения основной памяти стандарта PCIe NVMe SSD. Она в шесть раз превышает по быстродействию SATA SSD.
Надежная беспроводная связь обеспечивается установкой модуля Intel Wi-Fi 6 AX200, обеспечивающего надёжное подключение в условиях городской среды с высокой загруженностью эфира. Повышенный уровень прочности и защищенности подтвержден военным сертификатом MIL-STD-810H. Согласно спецификации, ударопрочность планшета гарантирует сохранение работоспособности даже после падения с двухметровой высоты на бетонный пол.
Помимо базовой модели Getac UX10 имеются также два варианта специализированной комплектации и дизайна: UX10-IP и UX10-EX.
Модель UX10-IP предназначена для работы в медицинских учреждениях, где необходимо соблюдать карантинные меры для предотвращения распространения инфекций.
Модель UX10-IP была специально разработана под уникальные требования оказания экстренных медицинских услуг. Планшет имеет кнопки со специальным покрытием. Его эргономичный дизайн способствуют быстрой и эффективной очистке планшета от возможного попадания инфекции.
Благодаря принятым мерам, удается эффективно предотвращать распространение инфекций. Мощная функциональная начинка планшета UX10-IP обеспечивает лёгкий сбор и обмен важной информацией о пациенте. Прочный дизайн позволяет использовать модель при работе аварийно-спасательных служб.
Вторая разновидность планшета - модель UX10-EX. Она была разработана в качестве высокоэффективного решения для работы в полевых условиях. Ею могут пользоваться инженеры и техники, занятые на полевых работах в области энергетики, освоения природных ресурсов, оказания коммунальных услуг.
Новый планшет соответствует стандартам ATEX/IECEx для использования в зоне 2/22, связанных с повышенным риском и взрывоопасностью.
В качестве бонуса владельцам новых планшетов предлагаются три премиальные программы от вендора - компании Getac - KeyWedge Barcode Reader Utility, Getac Driving Safety Utility и Getac Device Monitoring System (GDMS).
Следующее поколение серии планшетов Getac UX10 уже доступно в продаже.
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