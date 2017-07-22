Под конец сегодняшней презентации процессоров Ryzen 5000-й серии, о которой THG.ru уже рассказывал в новостях, генеральный директор AMD Лиза Су представила небольшой материал, посвященный ожидаемой видеокарте Radeon RX 6000.
«Начинкой» для интереса стали характеристики быстродействия, которые были достигнуты в ходе тестирования в трех играх - Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare и Gears 5, прогоны проводились при максимальных настройках графики. Видеокарта использует графический процессор, носящий кодовое название Big Navi. Как удалось убедиться, такая видеокарта способна отыгрывать игровые сцены со скоростью выше 60 кадр/сек.
Частота обновления экрана при игровых прогонах графической платы AMD Radeon RX 6000 с выводом контента на экран с разрешением 4K
Лиза Су не уточняла, какая именно модель видеокарты была выбрана для тестов. Она только отметила, что AMD проводила тестирование видеокарты RX 6000 с процессором Ryzen 9 5900X, а сами тестовые запуски проводились при разрешении графики 4K (3840х2160 пикселей).
Проведенное сравнение имеет большое значение, потому что полученные результаты позволили AMD утверждать: новый процессор Ryzen 9 5900X проявляет себя лучше в играх, чем существующие процессоры Intel.
Позднее аналогичные прогоны на тех же играх провели исследователи из издания Planet 3DNow!. Они использовали другие доступные видеокарты и сравнили полученные результаты с теми, которые предоставила AMD.
В результате была получена разница между уже существующими видеокартами и той, которую AMD собирается анонсировать в ближайшем будущем (28 октября).
Практически по всем результатам тестов, AMD Radeon RX 6000 показала свое превосходство над другими видеокартами.
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