Тайваньская компания Raijintek, хорошо известная среди геймеров в качестве производителя премиальных корпусов для игровых и высоконагруженных систем, отличающихся тщательной инженерной проработкой, широкими возможностями по применению, отличными характеристиками и привлекательным дизайном, объявила о выпуске нового шасси - модели PAEAN Premium ATX. Этот корпус предназначен для компьютерных энтузиастов высокого класса.
Новая модель изготовлена заводским путем из стальной конструкции и снабжена обширной аппаратной поддержкой для размещения мощной системы жидкостного охлаждения, необходимой для установки полноразмерных видеокарт. Корпус разделен на два характерных отсека и выстроен с учетом оптимизации его внутренних воздушных потоков - сверху и справа.
В нижней части шасси располагается камера, которая обслуживается системой водяного охлаждения. Здесь допустима установка двойных радиаторов диаметром 360 мм.
Передняя и боковые панели корпуса изготовлены из закаленного стекла толщиной 4 мм, что обеспечивает хороший обзор внутренних компонентов, формируя дизайн мощной «промышленной» машины.
Согласно заявлению компании, дизайн нового шасси разрабатывался в специализированном дизайн-бюро в Германии, чтобы учесть вкусы и пожелания пользователей с европейского рынка.
Шасси поддерживает материнские платы вплоть до ATX и допускает установку широкого набора компонентов и конфигураций. Система предусматривает установку до 12 вентиляторов и двух HDD/SSD.
Шасси PAEAN Premium поставляется с полным, современным набором фронтальных портов входа/выхода, включая USB Type C, два USB 3.0 и HD Audio.
Ожидается, что новое шасси Raijintek PAEAN PREMIUM появится в продаже уже в ближайшие месяцы. Его рекомендованная цена - 250 долларов (19 500 руб.).