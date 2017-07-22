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Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy F41 с батареей на 6000 мАч и 64-Мп камерой

09 октября 2020, 12:53




Samsung, похоже, перевела в Индию часть своих мощностей, связанные с разработкой и производством смартфонов в бюджетном сегменте. Поэтому неудивительно, что именно там появился пример такой разработки - бюджетная модель Samsung Galaxy F41, хотя официально она была выпущена южнокорейским вендором.

Смартфон оснащен мощной батареей емкостью 6000 мАч. Ее ресурса достаточно для работы в течение до 26 часов воспроизведения видео, нескольких дней для приема телефонных звонков или непрерывного просмотра веб-страниц в течение 21 часа.

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Как уже было отмечено, все стадии разработки и производства Galaxy F41 пришлись на Индию. Это касается даже выбора маркетингового слогана «Full On», который однозначно указывает на нацеленность этого аппарата на молодежь.

В то же время, как отмечают эксперты, аппарат очень сильно похож на другую модель - Galaxy M31. Даже яркий маркетинг не смог скрыть, что речь идет, по сути, не о создании качественно новой, оригинальной разработки, а о «ремейке» другой модели, скрытой теперь «под капотом» телефона Galaxy F41.

Смартфон Galaxy F41 имеет 6,4-дюймовый дисплей Super AMOLED, поддерживающий разрешение 1080p+. Качество матрицы гарантирует полный (110%) охват цветовой гаммы NTSC. Пиковая яркость достигает 420 нит.

Внутри аппарата «спрятан» знакомый всем чипсет Exynos 9611 (4 ядра A73, 4 ядра A53, графика Mali-G72 MP3). Устройство работает под управлением Android 10 с пользовательским интерфейсом One UI Core 2.1.

В телефоне размещено 6 Гбайт оперативной памяти и 64 или 128 Гбайт встроенной основной памяти. Имеется тройной слот под карты microSD, который органично дополняет две доступные SIM-карты.

Несмотря на «молодежный» ориентир и бюджетность, этот смартфон оснащен «сильной» основной камерой с разрешением 64 МП на задней поверхности и мощной 32-мегапиксельной селфи-камерой на фронтальной панели.



Предложены несколько режимов съемки и фильтры, которые можно отнести в различные группы - от полезных до забавных. Например, есть режим Single Take, который позволяет снимать одновременно до 7 фото и до 3 видео, чтобы затем выбрать среди них те, которые имеет смысл сохранить.

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Тыльная камера позволяет записывать видео в формате 4K. Есть также сверхширокоугольная камера с углом обзора 123° и 8-мегапиксельным датчиком на задней панели и камера «Live Focus», более известная как датчик для измерения глубины.

Сканер отпечатков пальцев установлен на тыльной стороне смартфона.



В комплекте с телефоном идет зарядное устройство на 15 Вт. Однако здесь ждет «бюджетная» засада: на полную зарядку смартфона уходит 2 ч 40 минут.

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Телефон Galaxy F41 будет продаваться на сайте Samsung, но его продажи ориентированы сейчас, прежде всего, на индийский рынок. Цена за «счастье» - около 18 000 индийских рупий (18 000 руб.).





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