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Менеджер Poco объяснил стратегию развития бренда с упором на модели Redmi

09 октября 2020, 14:49




Анудж Шарма, региональный директор Poco, объяснил причины ребрендинга их молодого бренда.

В этом году Poco выпустила несколько смартфонов, начиная с Poco F2 Pro, Poco M2 Pro, Poco M2, Poco X3 и заканчивая Poco C3. Первая модель стала топовым устройством в портфолио производителя, второе - самым доступным. В то же время уже давно известно, что модели Poco по сути очень похожи на другие смартфоны на рынке. Шарма подтвердил, что они действительно создавались не с нуля, а в качестве основы выбирались модели родственных смартфонов из линейки Redmi.

poco x2


По словам Шарма, несмотря на достигнутый прогресс и узнаваемость на рынке, Poco на текущий момент все еще остается молодым брендом. Разработка новых устройств для каждой серии - это всегда непростая задача. По этой причине компания стала использовать прототип, взяв за основу модели Redmi в качестве базы или платформы. В дальнейшем они дорабатываются, исходя из собственных пониманий разработчиков Poco, в каком направлении следует развивать бренд.

xiaomi poco x3 nfc


Шарма отметил, что подобная тактика развития не является оригинальным изобретением Poco. Например, модель OnePlus One была скорей продуктом Oppo, чем OnePlus. То же самое происходит и со смартфонами Realme.



Анудж Шарма заявил, что в будущем компания будет придерживаться выбранной стратегии ребрендинга. Это означает, что она по-прежнему будет выпускать модели Poco, в основе которых будут использоваться существующие модели смартфонов Xiaomi.

Шарма также подтвердил, что компания будет также устанавливать оболочку MIUI на свои устройства, поскольку создание собственной прошивки не входит в их планы на обозримое будущее.



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