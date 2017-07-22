Анудж Шарма, региональный директор Poco, объяснил причины ребрендинга их молодого бренда.
В этом году Poco выпустила несколько смартфонов, начиная с Poco F2 Pro, Poco M2 Pro, Poco M2, Poco X3 и заканчивая Poco C3. Первая модель стала топовым устройством в портфолио производителя, второе - самым доступным. В то же время уже давно известно, что модели Poco по сути очень похожи на другие смартфоны на рынке. Шарма подтвердил, что они действительно создавались не с нуля, а в качестве основы выбирались модели родственных смартфонов из линейки Redmi.
По словам Шарма, несмотря на достигнутый прогресс и узнаваемость на рынке, Poco на текущий момент все еще остается молодым брендом. Разработка новых устройств для каждой серии - это всегда непростая задача. По этой причине компания стала использовать прототип, взяв за основу модели Redmi в качестве базы или платформы. В дальнейшем они дорабатываются, исходя из собственных пониманий разработчиков Poco, в каком направлении следует развивать бренд.
Шарма отметил, что подобная тактика развития не является оригинальным изобретением Poco. Например, модель OnePlus One была скорей продуктом Oppo, чем OnePlus. То же самое происходит и со смартфонами Realme.
Анудж Шарма заявил, что в будущем компания будет придерживаться выбранной стратегии ребрендинга. Это означает, что она по-прежнему будет выпускать модели Poco, в основе которых будут использоваться существующие модели смартфонов Xiaomi.
Шарма также подтвердил, что компания будет также устанавливать оболочку MIUI на свои устройства, поскольку создание собственной прошивки не входит в их планы на обозримое будущее.
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