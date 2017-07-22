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Svalt выпустила охлаждающие док-станции D1 Pro II и D2 Pro II для ноутбуков и трансформеров Apple

09 октября 2020, 18:18




Компания Svalt, известная на рынке выпуском док-станций для компьютеров Apple Mac, объявила о выпуске двух моделей охлаждающих док-станций - D1 Pro II и D2 Pro II. Они предназначены для профессиональных пользователей, работающих с ноутбуками и трансформерами Mac.

Охлаждающая док-станции Svalt предназначены для восстановления нормального теплового режима для ноутбуков и трансформеров, где устанавливается закрытый дисплей, отличающийся ограниченным тепловыделением. Для восстановления их температурного баланса необходимо применять специальные док-стации. Обе модели обеспечивают активное охлаждение и применяются как универсальная подставка для ноутбуков Apple. Предусмотрена совместимость практически для всех моделей Apple, включая самую последнюю 16-дюймовую модель.

док-станции D1 Pro II и D2 Pro II


При работе обеих моделей, D2 Pro II, и D1 Pro I,I применяется как активное, так и пассивное охлаждение. Эти устройства представляют собой алюминиевый радиатор весом около 800 грамм, который обеспечивает поглощение тепла.

док-станции D1 Pro II и D2 Pro II


Внутри корпуса док-станций просверлены 10 боковых отверстий. Они помогают направлять внешний прохладный воздушный поток в те места ноутбука, где расположен процессор и по краям корпуса.

Степень охлаждения док-станций зависит от скорости вращения 12-вольтового вентилятора. В модели D2 предусмотрено программируемое управление скоростью вращения. Это позволяет регулировать ее от 0 до 4200 об/мин. Предусмотрены три автоматических режима, в том числе турбо-режим для ускоренного охлаждения. У модели D1 установлен односкоростной вентилятор со скоростью вращения примерно 1700 об/мин.

Оценка работы док-станции D2 Pro II с 16-дюймовым MacBook Pro, нагруженным невысокой прикладной нагрузкой, показала, что температура GPU-процессора удалось снизить на 67%. При такой системе охлаждения пропадает необходимость в использовании собственного вентилятора ноутбука, при этом сохраняется стабильность в работе системы.



При тестировании высокой прикладной нагрузки оказалось, что благодаря применению док-станции D2 Pro II удалось повысить мощность используемого процессора на 59%. Прирост был достигнут за счет снижения теплового регулирования.

Алюминиевые док-станции D2 Pro II и D1 Pro II отличаются компактностью и благодаря наличию наклонной поверхности, они обеспечивают комфортную работу с ноутбуками различной толщины.

Модель D1 Pro II продается по цене 219 долл. (17 000 руб.), а D2 Pro II - 279 долл. (21 700 руб.).



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