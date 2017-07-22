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Apple собирается применять алмазоподобное углеродное покрытие для упрочнения стекла Gorilla Glass

09 октября 2020, 20:05




По имеющимся слухам, Apple и другие производители смартфонов рассматривают в настоящее время возможность использования алмазоподобного углеродного покрытия, наносимого поверх стекла.Gorilla Glass, для повышения его прочности. Это покрытие обладает такими же свойствами, как и популярное Gorilla Glass, но отличается более низким трением, более высокой твердостью и высокой коррозионной стойкостью. Благодаря ему, можно повысить долговечность основного покрытия на базе Gorilla Glass или любого алюмосиликатного стекла.

Алмазоподобное углеродное покрытие обладают еще и такими свойствами, как высокая теплопроводность и удельное электрическое сопротивление. Благодаря этому, его можно применять в качестве защитного покрытия не только на дисплеях, но и на датчиках и гибких полупроводниках.

xiaomi_redmi_4_broken_display_glass_sudarshan


В настоящее время наибольшее распространение в качестве защитного покрытия для мобильных устройств получило специальное стекло Gorilla Glass. Оно производится компанией Corning, его применение можно найти где угодно.

xiaomi_mi_a1_broken_display_glass_sudarshan


За прошедшие годы Corning постоянно улучшала механические свойства своего изобретения. В настоящее время в эксплуатацию запущено производство стекла седьмого поколения, которое поставляется на рынок под названием Gorilla Glass Victus. Хотя оно лучше своих предшественников, по оценкам ряда исследователей Gorilla Glass все-таки можно сделать еще более долговечным, если использовать алмазоподобное углеродное покрытие (DLC).

В отчете, опубликованном на сайте Seeking Alpha Робертом Кастеллано, приводится ссылка на исследование SquareTrade, дочернего предприятия Allstate. В нем сообщается, что только за 2017 год в США было официально зафиксировано более 50 млн случаев падения смартфонов, которые привели к растрескиванию экранов. В результате американцам пришлось потратить колоссальные 3,4 млрд долларов на устранение возникших неисправностей. Единичный ремонт обходился им от 170 до 329 долл.



Более того, за период с 2007 по 2017 год в США на ремонт экранов смартфонов было потрачено около 14 млрд долл.

В настоящее время три компании уже разработали системы для покрытия алмазоподобными углеродными покрытиями обычного стекла, стекла Corning Gorilla Glass и других алюмосиликатных стекол. Наибольшей известностью среди них пользуются две компании - Intevac и Denton Vacuum.

Как сообщают СМИ, новое покрытие ведет к незначительному увеличению стоимости дисплея, что имеет существенное значение для отрасли.



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