По имеющимся слухам, Apple и другие производители смартфонов рассматривают в настоящее время возможность использования алмазоподобного углеродного покрытия, наносимого поверх стекла.Gorilla Glass, для повышения его прочности. Это покрытие обладает такими же свойствами, как и популярное Gorilla Glass, но отличается более низким трением, более высокой твердостью и высокой коррозионной стойкостью. Благодаря ему, можно повысить долговечность основного покрытия на базе Gorilla Glass или любого алюмосиликатного стекла.
Алмазоподобное углеродное покрытие обладают еще и такими свойствами, как высокая теплопроводность и удельное электрическое сопротивление. Благодаря этому, его можно применять в качестве защитного покрытия не только на дисплеях, но и на датчиках и гибких полупроводниках.
В настоящее время наибольшее распространение в качестве защитного покрытия для мобильных устройств получило специальное стекло Gorilla Glass. Оно производится компанией Corning, его применение можно найти где угодно.
За прошедшие годы Corning постоянно улучшала механические свойства своего изобретения. В настоящее время в эксплуатацию запущено производство стекла седьмого поколения, которое поставляется на рынок под названием Gorilla Glass Victus. Хотя оно лучше своих предшественников, по оценкам ряда исследователей Gorilla Glass все-таки можно сделать еще более долговечным, если использовать алмазоподобное углеродное покрытие (DLC).
В отчете, опубликованном на сайте Seeking Alpha Робертом Кастеллано, приводится ссылка на исследование SquareTrade, дочернего предприятия Allstate. В нем сообщается, что только за 2017 год в США было официально зафиксировано более 50 млн случаев падения смартфонов, которые привели к растрескиванию экранов. В результате американцам пришлось потратить колоссальные 3,4 млрд долларов на устранение возникших неисправностей. Единичный ремонт обходился им от 170 до 329 долл.
Более того, за период с 2007 по 2017 год в США на ремонт экранов смартфонов было потрачено около 14 млрд долл.
В настоящее время три компании уже разработали системы для покрытия алмазоподобными углеродными покрытиями обычного стекла, стекла Corning Gorilla Glass и других алюмосиликатных стекол. Наибольшей известностью среди них пользуются две компании - Intevac и Denton Vacuum.
Как сообщают СМИ, новое покрытие ведет к незначительному увеличению стоимости дисплея, что имеет существенное значение для отрасли.
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