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Мини-ПК Chuwi CoreBox Pro протестировали в серии бенчмарков

10 октября 2020, 10:48


На правах рекламы.

Chuwi собирается выпустить совершенно новый мини-ПК под названием CoreBox Pro, который является мощным настольным компьютером, но имеет объём всего 2 литра (6 х 6). Он оснащен новейшим процессором Intel Core i3-1005G1 10-го поколения, твердотельным накопителем NVMe объёмом 256 Гбайт, 12 Гбайт ОЗУ, Thunderbolt 3 и быстрым беспроводным интерфейсом Wi-Fi 6. Благодаря таким великолепным характеристикам CoreBox может стать вашим практичным офисным помощником или даже игровым ПК.

Мини-ПК Chuwi CoreBox Pro протестировали в серии бенчмарков


- Intel Core i3-1005G1
- 3,4 ГГц Boost
- 10-нм техпроцесс
- Intel UHD Graphics
- 12 Гбайт LPDDR4 ОЗУ
- 256 Гбайт NVMe SSD
- Thunderbolt 3
- WiFi6 (AX200)
- Два Ethernet порта RJ45

Тестирование

CPU-Z

Мини-ПК использует новейший 10-нм 2-ядерный / 4-поточный процессор I3-1005G1 с тактовой частотой до 3,4 ГГц в режиме Boost. Конечный результат таков:

Однопоточный режим: 421.3, многопоточный режим: 1166.4.

Мини-ПК Chuwi CoreBox Pro протестировали в серии бенчмарков


Geekbench 5 & Cinebench R20

Geekbench 5: однопоточный - 1148, многопоточный - 2596
Cinebench R20: CPU 339, CPU Single 482

Мини-ПК Chuwi CoreBox Pro протестировали в серии бенчмарков

Мини-ПК Chuwi CoreBox Pro протестировали в серии бенчмарков


По результатам тестов с i3-1005G1 оказался в два раза мощнее i3-8139U.

Мини-ПК Chuwi CoreBox Pro протестировали в серии бенчмарков


Тест AS SSD

CoreBox Pro оснащен SSD-накопителем с протоколом NVMe ёмкостью 256 Гбайт, который намного быстрее большинства SATA SSD на рынке. Окончательный результат теста: скорость чтения 1483,81 Мбайт/с, скорость записи: 1239,62 Мбайт/с.

Мини-ПК Chuwi CoreBox Pro протестировали в серии бенчмарков


По результатам тестирования видно, что CoreBox Pro имеет отличную производительность. Он легко справляется с документами и тяжёлой офисной работой. В то же время, у него также есть интерфейс Thunderbolt 3 и поддержка внешних графических карт eGPU для дальнейшего повышения производительности и создания небольшой рабочей станции.

CoreBox Pro будет официально запущен на сайте Chuwi 20 октября. Покупатели мини-ПК могут воспользоваться скидками при подписке по электронной почте. Подробную информацию о продуктах и мероприятиях можно найти на официальном сайте Chuwi.



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