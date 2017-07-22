Мини-ПК Chuwi CoreBox Pro протестировали в серии бенчмарков
10 октября 2020, 10:48
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Chuwi собирается выпустить совершенно новый мини-ПК под названием CoreBox Pro, который является мощным настольным компьютером, но имеет объём всего 2 литра (6 х 6). Он оснащен новейшим процессором Intel Core i3-1005G1 10-го поколения, твердотельным накопителем NVMe объёмом 256 Гбайт, 12 Гбайт ОЗУ, Thunderbolt 3 и быстрым беспроводным интерфейсом Wi-Fi 6. Благодаря таким великолепным характеристикам CoreBox может стать вашим практичным офисным помощником или даже игровым ПК.
Geekbench 5: однопоточный - 1148, многопоточный - 2596
Cinebench R20: CPU 339, CPU Single 482
По результатам тестов с i3-1005G1 оказался в два раза мощнее i3-8139U.
Тест AS SSD
CoreBox Pro оснащен SSD-накопителем с протоколом NVMe ёмкостью 256 Гбайт, который намного быстрее большинства SATA SSD на рынке. Окончательный результат теста: скорость чтения 1483,81 Мбайт/с, скорость записи: 1239,62 Мбайт/с.
По результатам тестирования видно, что CoreBox Pro имеет отличную производительность. Он легко справляется с документами и тяжёлой офисной работой. В то же время, у него также есть интерфейс Thunderbolt 3 и поддержка внешних графических карт eGPU для дальнейшего повышения производительности и создания небольшой рабочей станции.
CoreBox Pro будет официально запущен на сайте Chuwi 20 октября. Покупатели мини-ПК могут воспользоваться скидками при подписке по электронной почте. Подробную информацию о продуктах и мероприятиях можно найти на официальном сайте Chuwi.