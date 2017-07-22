Инсайдерам удалось получить информацию о характеристиках будущего смартфона Samsung Galaxy A42 5G, который должен прийти на смену прошлогодней модели Samsung Galaxy A41 в линейке недорогих аппаратов Samsung. Прежняя модель не получила особой популярности в силу разных причин. Поэтому интерес энтузиастов к обновлению Samsung достаточно большой.
Производитель пока не назвал ни дату запуска, ни его характеристики. Но по слухам, этот аппарат станет вторым в мире, который будет оснащен новейшим чипсетом Snapdragon 750G. После выхода Xiaomi Mi 10T Lite именно эта модель Samsung поставлена в этот ряд.
Оснащение памятью нового смартфона оценивают в нескольких опциях - 4/6/8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт встроенной памяти. Очевидно, что основную память можно будет расширить через карту microSD - до 1 Тбайт.
Будущее устройство будет иметь большой 6,6-дюймовый Super AMOLED-дисплей, хотя его разрешение оценивают как скромное - HD+. На фронтальной поверхности будет размещена 20-мегапиксельная селфи-камеры с диафрагмой f/2.2.
Основной камерный блок будет представлен четырьмя датчиками: основной сенсор - 48-мегапиксельный модуль с апертурой f/1.8; второй сенсор на 8 Мп с диафрагмой f/2.2; третий 5-мегапиксельный макромодуль и последний в этом ряду - датчик глубины с разрешением 2 Мп.
Будущий смартфон Galaxy A42 5G будет иметь питание от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт. Быстрая зарядка не настолько резвая, зато вполне подходящая для современных требований при такой, относительно емкой, но без чрезмерных запросов батарее.
Размеры будущего смартфона составят 164,4х75,9х8,6 мм, вес - 190 грамм. Смартфон будет доступен в черном, белом и сером цветах.
Ожидается, что цена будущего смартфона составит около 425 долл. (33 150 руб.).
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