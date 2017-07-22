Доктор Пан Сюэбао, директор Исследовательского института полупроводников Samsung, расположенного в Китае, раскрыл некоторые детали нового мобильного чипсета Samsung Exynos 1080, являющегося первым чипом Samsung, изготавливаемого на базе 5-нм техпроцесса и предназначенного для установки в смартфоны с поддержкой сетей 5G.
Модель Exynos 1080 рассматривают на рынке как преемника процессора Exynos 980 на этап перехода к сетям 5G. Exynos 1080 нельзя отнести к числу самых мощных или самых выдающихся моделей в линейке Samsung на 2021 год, но в то же время на него строятся широкие планы по использованию в телефонах 5G высокого класса.
Среди первых, кто заявил о готовности установить этот чип в свой телефон, стала компания vivo, которая, вероятно, будет использоваться его для своего будущего телефона серии X. Ожидается, что именно этот аппарат vivo станет дебютным для выхода Exynos 1080 на рынок.
Как уже было сказано, Exynos 1080 будет производиться по 5-нм нормам, хотя точные детали его производственного процесса пока не обнародованы. Новый процессор станет в один ряд с другими 5-нм чипами: Apple A14, Snapdragon 875, Kirin 9000 и собственный флагманский чипсет Samsung Exynos 2100.
Как сообщил Пан Сюэбао, процессор Exynos 1080 будет иметь ядра Cortex-A78, которыми заменят Cortex-A77, используемых у его предшественника. По официальным данным ARM, ядро Cortex-A78 работает на частоте 2,1 ГГц и обеспечивает 20% прирост номинальной производительности по сравнению с Cortex-A77, который работает на частоте 2,3 ГГц. Более того, можно ожидать даже еще более существенного прироста производительности, потому что Exynos 980 фактически работал с ядрами A77 на более низкой частоте 2,2 ГГц, как показала практика.
Естественным выбором Samsung для графического процессора стал Mali-G78. Он заменит модуль Mali-G76, который применяется в чипе Exynos 980. Новый графический процессор Mali-G78 представляет собой даже обновление, а уже вторую модернизацию модуля Mali-G76. По этой причине прирост производительности и эффективности по графическим операциям должен быть еще более заметным. Впрочем, отмечает Пан Сюэбао, многое будет зависеть от конфигурации, которую выберет Samsung - в Exynos 980 графический модуль содержал пять ядер.
Ожидается, что более полные характеристики будущего процессора Samsung Exynos 1080 будут раскрыт позднее, но совсем скоро.
Интрига вокруг Samsung Exynos 2100
В то же время особый интерес рынка сейчас вызывают характеристики другой модели - будущего флагманского чипа Samsung Exynos 2100. Он придет на смену Exynos 990. Новый чип может быть установлен на некоторых моделях смартфона Samsung Galaxy S21 в начале следующего года.
Отмечается, что его предшественник Exynos 990 отличался более высокими характеристиками, чем Exynos 980. Это выражалось в том, что во-первых он выпускался по 7-нм технормам, тогда как Exynos 980 выпускался на базе 8-нм тех процесса. Во-вторых, в его вычислительном комплексе входили не только «стандартные» части - два ядра Cortex-A76 и четыре ядра Cortex-A55, но еще и два ядра кастомной разработки M5. В-третьих, на нем устанавливался высокопроизводительный графический процессор Mali-G77 MP11.
Сказанное может означать, что существует высокая веростность появления в будущем флагманском чипе Samsung Exynos 990 одного или нескольких ядер новой кастомной разработки Samsung Cortex-X1 с кастомной архитектурой. Информация об этом уже приходила в ряде произошедших утечек. Рынок теперь ждет разъяснений со стороны Samsung.
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