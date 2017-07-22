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OPPO получила патент на дизайн смартфона с сверхизогнутым дисплеем

10 октября 2020, 22:40




Исследователи LetsGoDigital обнаружили среди публикаций CNIPA (Китайского национального ведомства по интеллектуальной собственности) новый патент OPPO на дизайн смартфона со сверхизогнутым дисплеем. Сообщается, что заявка была подана компанией Guangdong Oppo Mobile Telecommunications на рассмотрение в CNIPA в конце 2019 года. Одобрение было получено только недавно, после чего справка о патенте была опубликована официально.

Согласно документам, OPPO оформила патент сразу на четыре варианта дизайна смартфонов со сверхизогнутым дисплеем. Каждый из них отличается от других деталями, но исследователи называют отличия незначительными. Поэтому официально один патент был снабжен цветными рисунками.

OPPO patent


По мнению исследователей LetsGoDigital, Oppo может рассматривать новый дизайн в качестве прототипа для создания будущего смартфона.

На опубликованных рисунках показан смартфон с дисплеем, имеющим сверхплавное закругление по краями. Применено кинематографическое соотношение сторон 21:9. Аналогичные пропорции встречаются, например, у смартфонов Xperia 1 II и Xperia 5 II, выпускаемые Sony.



Поскольку боковые торцы смартфона являются частью экрана, кнопки регулировки громкости перенесены на заднюю поверхность. Они расположены по обеим сторонам, ближе к краю изгиба.

На задней панели телефона в верхнем левом углу расположен тройной набор камер, выровненных по вертикали. На верхнем торце телефона находится клавиша включения и микрофон, на нижнем торце - динамик, порт USB Type-C и слот для установки SIM-карты. Фронтальная камера, похоже, находится под экраном.

Исследователи отмечают, что показанный дизайн камер и расположения кнопок выглядят немного устаревшими. Если Oppo действительно ведет разработку с учетом полученного патента, считают они, то видимо используется другой, хотя и родственный дизайн, чем указанный в патенте.



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