Несколько дней назад THG.ru рассказывал о том, что AMD продемонстрировала на прошедшем ивенте свою первую видеокарту серии RX 6000. AMD назвала тогда достигнутый уровень производительности, соответствующий уровню, достигнутому конкурентами, например, на базе графического процессора NVIDIA RTX 3080. При этом AMD не показала свою новую видеокарту живьем. Вендор также существенно ограничил список названных характеристик и результатов проведенных тестов. Это не позволило сделать однозначный вывод о реальном потенциале новой видеокарты AMD.
В ответ на такой анонс многие компьютерные издания, в том числе THG.ru, отметили, что хотя по видеокартам AMD Radeon наконец достигнут уровень, позволяющий отнести их к числу наиболее конкурентоспособных высокопроизводительных графических систем, отрасль все еще ждет полного обзора созданных систем RDNA 2. В настоящее время AMD сообщила только то, что новые видеокарты используют для реализации своих графических возможностей процессорные модули GPU серии RX 6000.
В то же время Скотт Херкельман, обозреватель PC World, отметил, что AMD никогда ранее не сообщала, с какими графическими процессорами серии Radeon RX 6000 она работает.
Исходя из этого, было высказано предположение, что AMD пока придерживает анонс и еще не демонстрировала возможности своего игрового флагмана RDNA 2 в полном объеме. Все, что было сделано до сих пор, была сделано только для привлечения внимания.
Если приять это допущение, то в скором будущем можно ожидать от AMD нового анонса о характеристиках этой видеокарты. По всей видимости, AMD может сделать это на предстоящей презентации RDNA 2, которая состоится 28 октября.
Показанный тизер AMD RDNA 2 уже задал уровень производительности, который можно ожидать от разработчиков платформы Radeon. Многие называют его впечатляющим. Поэтому ожидание новых громких анонсов, связанных с развитием RDNA 2 на архитектуре Zen 3 для рынка графических процессоров, очень вероятно.
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