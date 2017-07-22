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Google анонсировал планы строительства экологически чистого кампуса в Сан-Хосе

11 октября 2020, 15:27




Google раскрыл планы обустройства своего будущего кампуса в Сан-Хосе. В настоящее время опубликованы рисунки и макет для будущего строительства, которые подлежат согласованию с различными службами.

Судя по предоставленным рисункам, Goolge планирует уйти от формата строительства традиционного офисного кампуса как корпоративного объекта. В отличие от выбора других технологических компаний, проект будущего «островка» Google в Сан-Хосе спроектирован так, чтобы стать частью настоящего жилого города. Половина из отведенных под его строительство 80 акров (323 750 кв.м) будет занята жилыми домами с соответствующей инфраструктурой.

google san hose


Google планирует построить отдельные помещения для размещения некоммерческих организаций, производственных мастерских и торговых площадей. На территории кампуса появятся гостиница и концертная площадка, где можно будет послушать живые выступления и музыкальные представления. Планируется выделить место также для размещения открытых паркингов, где смогут разгружаться большегрузные грузовики, снабжающие кампус продовольствием.

В центре кампуса планируется оставить много свободного места под размещение открытых зеленых насаждений. Здесь сотрудники смогут наслаждаться природой. Всего на территории кампуса планируется разместить не менее 10 природных парков, а также проложить несколько пешеходных маршрутов для прогулок.



Как заявила Алекса Арена, региональный руководитель Google в Сан-Хосе, кампус спроектирован с учетом новейших достижений, призванных снизить влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду. Электроснабжение почти всех зданий будет осуществляться за счет применения солнечной энергии и других возобновляемых ее видов. Все крыши домов будут оборудованы под установку солнечных батарей.

Для сокращения использования автомобильного транспорта Google спроектировал кампус таким образом, чтобы до 65% объектов на его территории можно было добраться на велосипеде, общественном транспорте, пешком или электромобиле.



На территории кампуса будут построены экологические смотровые площадки. Там сотрудники и посетители кампуса смогут знакомиться с достижениями в области защиты окружающей среды и повышать свою осведомленность о комплексе мер, предпринимаемых для борьбы с экологическими проблемами.

Компания Google выпустила объемный документ, в котором подробно описываются планы строительства нового кампуса. Он размещен на официальном сайте гор. Сан-Хосе.

В настоящее время Google планирует построить 30 зданий и около 4000 единиц жилья, чтобы разместить на территории кампуса около 25 000 сотрудников.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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