Apple, возможно, готовится возродить собственный бренд MagSafe, но применить его для совершенно другой технологии - беспроводной зарядки смартфона iPhone 12. Согласно появившейся утечке, опубликованной на китайском сайте Weibo, компания собирается качественно изменить не только способ подключения при беспроводной зарядке, но и выпустить «пару периферийных устройств» под обновленным брендом MagSafe.
Напомним, в 2006 году Apple впервые представила на выставке Macworld Expo в Сан-Франциско свой ноутбук MacBook Pro, оснащенный фирменным разъёмом питания MagSafe. Разъём представлял собой набор магнитов, благодаря которым контакт надежно удерживался на месте подключения. Если кто-то случайно задевал кабель, то благодаря MagSafe кабель мог безопасно отсоединиться от ноутбука, не приводя к «традиционному» падению ноутбука со стола. В 2012 году вышла новая версия адаптера MagSafe 2 , который поставлялся вместе с моделями MacBook Pro и MacBook Air.
Вторая полезная особенность разъема MagSafe состояла в том, что он был спроектирован так, чтобы прямоугольный разъём можно вставить в любой ориентации.
Однако в конце 2016 года Apple вывела на рынок новое поколение MacBook Pro, где вместо разъема MagSafe применялся привычный сегодня разъем USB-C. Он не имел магнитного подключения и поэтому был не так удобен и безопасен, как MagSafe. Позднее Apple полностью перешла на USB Type-C для питания ноутбуков, а бренд MagSafe был вычеркнут из списков поддержки.
Теперь, как стало известно из слухов, Apple планирует возродить применение термина «MagSafe», но применять его не для подключения периферийных устройствах, а для зарядки будущих смартфонов iPhone 12.
В утечке сообщается, что iPhone 12 будет иметь «магнитный корпус с Magsafe». Вместе со смартфоном будут доступны на рынке также два новых беспроводных зарядных устройства: Magsafe Charger и Magsafe Duo Charger.
Других подробностей относительно нового применения Magsafe пока нет.
Возможно, к новинке имеет отношении ранее появившийся неофициальный снимок, на котором якобы показана обновленная внутренняя система зарядки для iPhone 12. Она также появилась в результате утечки.
В основе заявленной модернизации там используется набор из очень маленьких магнитов, расположенных по кругу. С их помощью осуществляется координированное размещение смартфона iPhone 12 с еще не анонсированными беспроводными зарядными устройствами Apple.
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