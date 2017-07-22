Приближающийся анонс новых смартфонов Apple iPhone 12 с поддержкой 5G стал причиной для появления новых слухов. Главный вопрос для многих сегодня - это не просто сведения о поддержке 5G, а точная информация о доступных частотных диапазонах при работе с 5G, а также как будет осуществляться выбор между 5G и 4G.
Первым на эту тему со своими комментариями выступил аналитик Канг, который опубликовал на китайском сайте микроблогов Weibo заявление о том, что все четыре новые модели iPhone 12, которые будут продаваться в США, будут поддерживать сети 5G во всех существующих частотных диапазонах - ниже 6 ГГц и микроволновый диапазон (mmWave).
Напомним, что диапазон «ниже 6 ГГц» охватывает низкополосные частоты 5G, которые являются основой для уже построенных общенациональных сетей 5G у таких операторов, как T-Mobile и AT&T. Этот же диапазон также включает в себя средний диапазон частот в области 2,5 ГГц, который T-Mobile приобрел у Sprint, и их применение является его отличительным признаком.
Достоинство спектра «ниже 6 ГГц» состоит в том, что радиоволны на этих частотах распространяется на большие расстояния и могут проникать сквозь здания и лесные насаждения. Однако в этом диапазоне не обеспечивается сверхвысокая скорость передачи данных, которую многие надеются получить от 5G.
С другой стороны, другой, «высокий» диапазон mmWave 5G является высокочастотным. Его «отрицательным» признаком является небольшая дальность распространения, а также невозможность проникать внутрь зданий. Зато он обеспечивает значительно более высокую скорость передачи данных. В США носителем этого диапазона выступает компания Verizon. Она предлагает поддержку mmWave 5G в 30 городах страны.
В то же время отмечается, что за пределами США для моделей iPhone 12 будет доступен только 5G в частотном диапазоне менее 6 ГГц.
Другая интересная новая функция, которая появится в iPhone 5G, - это Smart Data Mode. Когда этот параметр включен, смартфон сможет выбирать между использованием 5G или 4G в зависимости от требуемой полосы пропускания.
Например, если у вас включен режим Super Data Mode, то загрузка большого видеофайла будет автоматически выполняться через 5G, если он доступен. Это позволит быстрее завершить загрузку и сэкономить заряд батареи iPhone. Если у вас существует лимит на загрузку данных, это такой выбор поможет сохранить больше ценных данных. В то же время приложения в фоновом режиме будут использовать 4G, поскольку в этих случаях время не будет иметь критического значения.
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