Выпуск смартфонов премиум-класса Samsung на этот год уже завершен. Но это не означает, что южнокорейская компания уже готовится к Рождеству году и ничего не собирается делать нового. На очереди - разработка нового флагмана. Ожидается, что им станет смартфон серии Galaxy S следующего поколения. По всей видимости, модели новой серии получат название Samsung Galaxy S21. Топовая модель в списке будет называться Galaxy S21 Ultra.
Недавно в сети появилась утечка, согласно которой появились сведения о датчике основной камеры будущего телефона Galaxy S21 Ultra и возможностях его быстрой зарядки.
Согласно новым документам, смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra будет поставляться с 108-мегапиксельной основной камерой Samsung HM2 собственного производства. Она станет частью пятикамерного блок камер. Судя по названию, новый датчик будет преемником существующего сенсора HM1, который был выпущен в прошлом году.
Использование датчика новой модели ISOCELL HM2, представленного только месяц назад, полностью соответствует концепции развития Samsung. Датчик отличается более мелким размером пикселя, равного 0.7 микрометра. Для справки, у его предшественника, ISOCELL HM1, размер пикселя составлял 0.8 μm. Благодаря уменьшению размера пикселей, появляется возможность создавать смартфоны с меньшей толщиной и более компактным блоком камер, которые будет не настолько сильно выступать за пределы корпуса. 108 мегапиксельный сенсор ISOCELL HM2 - это флагманский образец в обновленной линейке сенсоров Samsung.
Сообщается, что будущий телефон будет поддерживать видеозапись с разрешением 1080p и скоростью 240 кадр/сек, видеозапись 4K со скоростью 120 кадр/сек и запись 8K со скоростью 30 кадр/сек.
В раскрытом документе отмечается, что Samsung Galaxy S21 Ultra сможет воспроизводить на экране видеокартинку с разрешением 1440p с премиальной частотой обновления 120 Гц или 144 Гц.
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