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Первый 5-нм флагманский чипсет Samsung Exynos 1080 на базе только ARM-ядер готовится к выпуску

12 октября 2020, 17:02




Samsung объявила на этой неделе о планах по выпуску нового флагманского чипсета Samsung Exynos 1080. В его основе будет использован первый для отрасли 5 нм чип ARM-A78. Новый чипсет уже назван базовым для будущего смартфона Samsung Galaxy A72.

Главное достоинство чипсета Samsung Exynos 1080 очевидно. Оно заключается в том, что его выпуск знаменует собой переход на более современный 5-нм техпроцесс LPE. Его разработка полностью проведена силами Samsung. Предыдущий 8 нм чипсет Exynos 980, который был выпущен в 2019 году и на замену которого готовится Samsung Exynos 1080, фактически отстает от новой разработки на два этапа развития, поскольку между ними был еще один этап - выпущенный в этом году чипсет Exynos 990.

samsung galaxy a72


В чипсете Exynos 1080 будут применяться новейшие ядра ARM Cortex-A78 и Cortex-A55, используя двухкластерную архитектуру работы вычислительного процессора. Кроме того, будет обновлен встроенный графический процессор до последней версии ARM Mali-G78.

Ожидается, что производительность вычислительного процессора способна вырасти на 20%, графического - на 25%. По тестам AnTuTu ожидается результат на уровне 650 000 баллов, что будет соответствовать уровню, достигнутому Snapdragon 865 Plus.

arm_a78_vs_x1


Согласно прогнозам, Samsung официально выпустит Exynos 1080 в IV кв. этого года. Помимо оснащения им смартфона Samsung Galaxy A72, этот чипсет может также появится в числе первых на смартфонах VIVO. Более того, уже объявлено, что будущая модель с этим чипом получит название VIVO X60. Ожидается, что ее выпуск произойдет уже в IV квартале. Впрочем, точная дата пока не известна. Поэтому нет уверенности, какая именно модель появится первой - VIVO X60 или Galaxy A72.

Как бы там ни было, но в Китае уже началась рекламная кампания в поддержку «китайского» смартфона Vivo X60. Ее проводят многие розничные магазины Поднебесной. В Китае эту модель называют «профессиональным флагманом в области обработки изображений». Исходя из названия, очевидно, что преемник Vivo X50 получит на своем борту отличную камеру. Однако подробности пока неизвестны.

Что касается другого чипсета - Samsung Exynos 990, то в настоящее время он считается флагманским чипом компании Samsung. Этот чипсет устанавливается в смартфоны Samsung премиум-класса, в том числе на такие устройства, как модели серии Galaxy S20 и Note 20.



Чипсет Samsung Exynos 990 лучше своего предшественника Exynos 980 тоже на 20% (по производительности). При этом в нем установлены два высокопроизводительных кастомных ядра Mongoose-5, два ядра средней производительности Cortex-A76 и четыре экономных, «маленьких» ядра Cortex-A55, которые применяются для обслуживания фоновых задач и повышения эффективности работы смартфона в режиме ожидания рабочей нагрузки.

Выпуск нового чипсета Exynos 1080 в определенной степени можно рассматривать как ответ Samsung на критику в отношении его 7 нм чипсета Exynos 990, использующего как «стандартные» ARM-ядра, так и кастомные. После того как Exynos 990 столкнулся с серьезной критикой за отставание в производительности от конкурента Snapdragon, Samsung теперь пробует предложить рынку новый флагман, который построен полностью на ARM-чипах.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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