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Наушники HUAWEI FreeBuds Pro наделены новой умной динамической системой шумоподавления

12 октября 2020, 18:00




Компания HUAWEI Consumer Business Group анонсировала выход на российский рынок новой модели беспроводных наушников HUAWEI FreeBuds Pro. Их главное отличие - применение интеллектуальной динамической системы шумоподавления. Благодаря ее инновационным функциям, новые наушники сразу были отнесены к числу флагманов линейки аудио-продуктов HUAWEI 2020 года.

Наушники FreeBuds Pro отличаются дизайном, повышенным комфортом при ношении и пользовании, продолжительным временем работы без подзарядки. Для шумоподавления применена гибридная технология с тремя микрофонами и датчиком костной проводимости. Это обеспечивает качественную передачу голоса во время вызовов с практически полным шумоподавлением во время разговора.

HUAWEI FreeBuds Pro


Новый подход к защите от посторонних шумов

Наушники HUAWEI FreeBuds Pro стали первыми в мире беспроводными наушниками, получившими интеллектуальную систему динамического шумоподавления. По эффективности эта система существенно превосходит предыдущие модели. Она способна компенсировать внешние шумы громкостью до 40 децибел. Благодаря закрытой внутриканальной конструкции практически полностью исключаются искажения.

Высокая эффективность шумоподавления достигается также за счет применения сдвоенных микрофонов. Один датчик находится внутри, другой снаружи каждого вкладыша. Совместно они фиксируют характер окружающего шума, что позволяет автоматически переключаться между тремя режимами шумоподавления: «усиленным», «комфортным» и «общим». Так создается улучшенное восприятие звука.

HUAWEI FreeBuds Pro


Слушать музыку без помех теперь можно во время бега или езды на велосипеде. Это достигается за счет применения ветрозащитной конструкции без отверстий для захвата звука. Она снижает влияние посторонних шумов и позволяет подавлять шум ветра, даже когда его скорость достигает 5 м/с.

Наушники имеют частоту дискретизации 48 кГц, диапазон воспроизводимых частот составляет до 20 кГц. Это обеспечивает захват звука в любых частотах в рамках диапазона слухового восприятия человека.

HUAWEI FreeBuds Pro


Одним из инновационных решений в наушниках FreeBuds Pro стала регулируемая динамическая подвеска между динамиком и 11-мм динамическим драйвером. Технология способна стабилизировать акустическую систему наушника, уменьшать вибрации. Это обеспечивает чёткий и чистый звук.

Благодаря функции динамической подстройки эквалайзера, которая автоматически оптимизирует звук в зависимости от условий использования, достигается дополнительный комфорт при прослушивании.



При включённой функции активного шумоподавления продолжительность работы от батареи составляет 3,5 часа. При отключенном шумоподавлении одна зарядка позволяет использовать наушники до 7 часов в режиме прослушивания музыки и до 30 часов с зарядным чехлом.

HUAWEI FreeBuds Pro


Устройство начинает автоматически заряжаться в зарядном чехле, который поддерживает проводную и беспроводную зарядку. При проводной зарядке наушников в течение 10 минут заряд увеличивается на 30%, а при беспроводной на 18%.

Наушники HUAWEI FreeBuds Pro будут представлены в России в трех оттенках: «керамический белый», «угольный черный» или «мерцающий серебристый». Предзаказ на HUAWEI FreeBuds Pro стартует с 12 октября.

Устройство поступит в продажу 24 октября в фирменные магазины HUAWEI и в магазины-партнеры компании по рекомендованной розничной цене - 14 990 рублей.



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