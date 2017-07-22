При анонсе процессоров с новой архитектурой Zen3 следующего поколения компания AMD пообещала обеспечить широкую совместимость существующих материнских плат серии 500 для установки новых процессоров. При этом AMD сначала не подтвердила, есть ли у нее какие-либо планы по выпуску новых материнских плат серии 600, однако отметила, что серия 500 на самом деле может оказаться последней, где применяется сокет AM4.
Напомним, что сокет АМ4 был выпущен в 2016 году именно под процессоры AMD с микроархитектурой Zen (бренд Ryzen). Он стал первым сокетом от AMD для материнских плат с поддержкой стандарта памяти DDR4 и единым разъёмом как для высокопроизводительных процессоров без интегрированного видеоядра, так и для недорогих процессоров и APU.
AMD также подтвердила, что в дальнейшем планирует добавить поддержку процессоров Zen3 и на материнских платах серии 400. Необходимо напомнить, что это заявление, конечно, стало следствием на возмущение рынка, которое возникло после первоначального объявления AMD о том, что системные платы 400-й серий не будут иметь поддержки для Zen3. У многих это вызвало возмущение. Было непонятно, почему выпущенные всего несколько месяцев ранее материнские платы B450 оказались без поддержки процессоров следующего поколения, которые одновременно разрабатывались той же компанией. Возмущение заставило AMD изменить свое первоначальное решение.
Как оказалось, решение вопроса не потребовало много времени. Уже на этой неделе AMD подтвердила, что поддержка Zen3 для материнских плат серии 400 появится с бета-версией прошивки, выпуск которой намечен на январь 2021 года. Производители материнских плат уже подтвердили, что готовы поддерживать процессоры Zen3, и единственное, что заставляет их откладывать переход - ожидание соответствующих BIOS.
Тем временем редакторы ComputerBase заняты сейчас сбором данных от крупных производителей материнских плат в отношении обновлений AGESA для Zen3 на материнских платах серии 500. Поддержка Zen3 поставляется с прошивкой AGESA Combo-AM4 v2 1.0.8.x, и кажется, что на большинстве материнских плат уже есть дополнительные BIOS с доступным Zen3. Некоторые бренды, такие как MSI, пошли еще дальше и пообещали подготовить обновления до версии 1.1.0.0 уже к концу октября.
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