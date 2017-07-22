Осталось совсем немного времени до анонса Apple первых телефонов с поддержкой сетей 5G. Но уже сейчас по всем странам, особенно за рубежом США, начались обсуждения, настолько ли необходимо сейчас покупать новые смартфоны Apple или стоит подождать.
Один из наиболее острых вопросов - насколько полезными будут новые смартфоны для жителей стран в условиях неопределенности в отношении поддержки сетей 5G? Очевидно, что iPhone 12 создавался в первую очередь под стандарты сетей 5G. Как выяснилось поздней, пишет британское издание The Telegraph, британские потребители, решившие приобрести один из новых телефонов iPhone 12 с поддержкой 5G, могут столкнуться с проблемой его подключения к 5G от своего оператора.
В частности, аналитики уже заявили клиентам в Великобритании, что если новые iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max не будут поддерживать 5G в интервале 700 МГц, то британские пользователи окажутся в затруднительном положении при поиске мест для подключения к 5G.
Проблема состоит еще и в том, что частотные спектры под 5G еще не распределены в Великобритании. Единственный оператор в Англии, который имеет сейчас достаточный потенциал для реализации полной поддержки 5G для новых моделей iPhone, - это Three (бывший Orange). Сделанные им ранее приобретения частот обеспечили иметь достаточное покрытие спектра 5G в стране. В настоящее время в его распоряжении имеется выделенный частотный пакет шириной 140 МГц спектра 5G (100 МГц непрерывного спектра).
В то же время другие телеком-операторы, работающие в Великобритании, в настоящее время не обладают достаточными для поддержки сети возможностями. В их распоряжении имеются частотные полосы шириной не более 50 МГц из спектра 5G. В то же время стандарты Международного союза электросвязи (ITU) указывают на то, что для построения сетей 5G необходимо иметь как минимум полосу 100 МГц спектра 5G.
Впрочем, достигнутое преимущество Three может оказаться недолгим. В начале следующего года в Великобритании должен пройти аукцион Ofcom, где пройдет распродажа спектра шириной 700 МГц. Аналитик 5G Саймон Рокман ожидает, что быстрое развертывание сетей 5G в стране начнется именно после выделения спектра 700 МГц.
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