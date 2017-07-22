Ожидание анонса Apple почти завершено. К концу сегодняшнего дня Apple объявит о выпуске новой линейки смартфонов iPhone 12. Тем, кому интересно узнать заранее, мы подготовили подборку самых важных анонсов, которые предположительно должны произойти сегодня.
Сколько новых моделей iPhone появится сегодня? По слухам и утечкам, ожидается, что сегодня будет объявлено о выпуске четырех новых iPhone 12.
Как будут называться новые iPhone12? Apple никогда не раскрывает заранее названия будущих анонсов. Но утаить подобное невозможно. По слухам, новые iPhone могут называться iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
В чем будет состоять основное отличие новых iPhone 12 от их предшественников? Новые смартфоны iPhone 12, вероятно, будут иметь 5,4-дюймовый и 6,1-дюймовый дисплеи, тогда как модели iPhone 12 Pro и Pro Max могут иметь 6,1-дюймовый и 6,7-дюймовый дисплей.
Ожидается, что в серии iPhone 12 претерпит изменения дизайнерский стиль iPhone. Так ли это? По слухам, Apple действительно может пересмотреть стиль нового дизайна, его эстетику и перейти на более «плоский» вариант из прошлого, напоминающий по стилю модели iPhone 4 и iPhone 5.
Что произойдет с оснащением камерами новых смартфонов iPhone 12? Предполагается, что серия iPhone 12 будет иметь двойной блок камер сзади, а в моделях Pro будет три камеры.
Как будет решен вопрос с подключением iPhone 12 к сетям 5G? До сих пор нет полной информации, как будет выстроена стратегию Apple по поддержке сетей 5G. Неизвестно даже, будут ли все новые модели смартфонов поддерживать 5G или нет. Известно доподлинно только то, что в iPhone 12 Pro Max поддержка 5G точно есть. Нет также уверенности, что полная поддержка 5G во всех возможных диапазонах будет на моделях Phone 12, которые будут продаваться на внешних рынках (за пределами США).
Какой может быть цена нового iPhone 12? О ценах на новые модели iPhone 12 нет абсолютно никакой информации. По слухам и вследствие очевидности можно предположить, что модель iPhone 12 mini будет самой дешевой, а модель iPhone 12 Pro Max - самой дорогой.
Впрочем, слухи о ценах все-таки появились. Авторы этих данных не указывают источника своей информации, однако их оценки выглядят весьма достоверными. В частности, по слухам, самой дешевой станет начальная модель iPhone 12 mini, которая будет стоить 699 долларов (руб.). Следующая вслед за ней базовая модель iPhone 12, оцениваемая в 799 долларов (руб.). Ожидается, что на последнюю придется 40% продаж, если рассматривать за основу продажи всех моделей новой линейки iPhone. Слухи о ценах на топовые модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max пока остаются неопределенными.
Будут ли все новые модели iPhone 12 оснащены одинаковым процессором? Хотя Apple может дифференцировать серию iPhone 12 с точки зрения выбора камер и размера дисплея, ожидается, что все модели смартфонов Apple будут оснащены одним общим процессором A14 - самым быстрым из когда-либо созданных Apple.
Apple может полностью отказаться от использования ЖК-дисплея в iPhone 12? В последние два года модели iPhone с ЖК-дисплеем (LED) стали особенно популярными в силу их меньшей цены. Однако в этом году ходят слухи, что все iPhone будут иметь OLED-дисплеи.
Появятся ли сразу все новые модели iPhone 12 на рынке или они будут выходить постепенно? Ходят слухи, что модели iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max могут появиться только в ноябре, тогда как модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro, скорее всего, появятся сразу после анонса, т.е. в октябре.
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