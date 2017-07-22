Месяц назад компания NVIDIA договорилась с инвестиционной группой SoftBank, тогдашним владельцем британской компании ARM, о ее приобретении за 40 млрд долларов. Кажется, что все детали были решены, и весь дальнейший процесс был связан только с техническими деталями практического осуществления сделки. Но жизнь оказалась более непредсказуемой.
Как стало известно, правительство Великобритании имеет возможность заблокировать эту сделку. В частности, сообщается, что министр культуры рассматривает возможность обратиться в Управление по конкуренции и рынкам с просьбой расследовать детали этой сделки, учитывая что ARM является британской компанией.
Представитель ведомства отметил следующее:
«ARM является важной частью технологического сектора Великобритании. Деятельность этой компании вносит значительный вклад в экономику Великобритании. Хотя ее покупка представляет собой, в первую очередь, коммерческий вопрос для участников сделки, т.е. заинтересованных сторон, правительство Великобритании внимательно следит за происходящим. Когда поглощение британской компании может оказать значительное влияние на экономику всей страны, Великобритания без колебаний проведет дополнительное расследование и примет соответствующие меры».
Эта новость связана, прежде всего, с опасениями, что сделка может привести к потере рабочих мест в Великобритании и может поставить под угрозу глобальный успех ARM.
«У нас в стране сейчас очень мало выдающихся компаний мирового уровня в области технологий, - отметил бывший заместитель премьер-министра лорд Мандельсон. - Тем не менее, с ARM, кажется, правительство готово разбираться. Оно готово разобраться, может ли NVIDIA грубо нарушить бизнес-модель ARM и ее способность выводить на рынок новые технологии».
NVIDIA, со своей стороны, заявила, что оставит за собой штаб-квартиру ARM в Кембридже (Великобритания) и сохранит бизнес-модель открытого лицензирования, а также позаботится о сохранении нейтралитета клиентов.
Предлагаемая сделка подлежит обычным условиям закрытия, включая получение разрешений со стороны регулирующих органов. Разрешения должны быть получены от правительств Великобритании, Китая, Европейского Союза и США. Ожидается, что завершение сделки должно произойти только примерно через 18 месяцев.
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