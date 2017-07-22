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Zeblaze выпустила первые в мире умные часы THOR 6 (4G) с 8-ядерным CPU и Android 10

13 октября 2020, 11:54




Китайская компания Zeblaze сообщила о готовности перекроить рынок умных часов и объявила о выпуске «убийцы флагманов» - новой модели умных часов Zeblaze THOR 6. Новая модель умных часов, по сути, представляет собой полноценный мобильный телефон на запястье.

Zeblaze THOR 6


Для начала следует отметить, что часы оснащены мощным аппаратным оборудованием, основу которого составляет 8-ядерный процессор Helio P22, дополненный 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт встроенной основной памяти. По сути это означает, что первые в мире умные часы с 8-ядерным процессором смогут в полном объеме поддерживать подключение к сетям 4G и использовать все возможности установленной ОС Android 10 с доступом к приложениям Play Store. Все эти функции будут работать без сбоев.

Помимо этого, Zeblaze THOR 6 отличается красивый дизайном: круглый 1,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 400х400 пикселей. На выбор пользователям предлагается более 1000 персонализированных циферблатов, которые будут красиво смотреться, окруженные керамическим безелем.

Zeblaze THOR 6


Более того, есть две камеры на 5 Мп каждая с функцией разблокировки по лицу (Face Unlock). Есть поддержка Bluetooth 5.0.

Благодаря наличию чипа GPS+Glonass+Beidou, реализованы функции с геотаргетингом. Предоставлена глобальная поддержка 4G LTE через одну устанавливаемую nano-SIM.

Для хорошей выносливости установлена довольно солидная батарея емкостью 830 мАч.



Напомним, что Zeblaze - это совсем молодая китайская компания. Она была основана в 2014 году в городе Шеньжень и специализируется на разработке и производстве именно умных часов.

За пять лет работы компания уже выпустила несколько моделей умных часов: серии Zeblaze Thor, Zeblaze Vibe и Zeblaze Hybrid. Они пользуются в Китае стабильным спросом.

Zeblaze THOR 6


Хотя анонс новой модели THOR 6, но выход на рынок состоится немного поздней. Тогда станут известны и цены на новую модель.



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