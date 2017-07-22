Китайская компания Zeblaze сообщила о готовности перекроить рынок умных часов и объявила о выпуске «убийцы флагманов» - новой модели умных часов Zeblaze THOR 6. Новая модель умных часов, по сути, представляет собой полноценный мобильный телефон на запястье.
Для начала следует отметить, что часы оснащены мощным аппаратным оборудованием, основу которого составляет 8-ядерный процессор Helio P22, дополненный 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт встроенной основной памяти. По сути это означает, что первые в мире умные часы с 8-ядерным процессором смогут в полном объеме поддерживать подключение к сетям 4G и использовать все возможности установленной ОС Android 10 с доступом к приложениям Play Store. Все эти функции будут работать без сбоев.
Помимо этого, Zeblaze THOR 6 отличается красивый дизайном: круглый 1,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 400х400 пикселей. На выбор пользователям предлагается более 1000 персонализированных циферблатов, которые будут красиво смотреться, окруженные керамическим безелем.
Более того, есть две камеры на 5 Мп каждая с функцией разблокировки по лицу (Face Unlock). Есть поддержка Bluetooth 5.0.
Благодаря наличию чипа GPS+Glonass+Beidou, реализованы функции с геотаргетингом. Предоставлена глобальная поддержка 4G LTE через одну устанавливаемую nano-SIM.
Для хорошей выносливости установлена довольно солидная батарея емкостью 830 мАч.
Напомним, что Zeblaze - это совсем молодая китайская компания. Она была основана в 2014 году в городе Шеньжень и специализируется на разработке и производстве именно умных часов.
За пять лет работы компания уже выпустила несколько моделей умных часов: серии Zeblaze Thor, Zeblaze Vibe и Zeblaze Hybrid. Они пользуются в Китае стабильным спросом.
Хотя анонс новой модели THOR 6, но выход на рынок состоится немного поздней. Тогда станут известны и цены на новую модель.
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