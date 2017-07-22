До конца этого года Samsung обещал представить новый мобильный чип Exynos 1080 и первый смартфон на его базе. По слухам, это будет модель Vivo X60, но есть и другие предположения. Было заявлено, что новый чип будет отличаться высокой производительностью, а в тестах AnTuTu он сможет показать результат, который превысит нынешний порог, равный 650 000 баллов. Более подробно об этом можно узнать в прошлой новости THG.ru.
Буквально пару дней спустя, в сети появилась «запрошенная» информация. По слухам, в есть просочились результаты теста в AnTuTu, полученные на неназываемом смартфоне с кодовым названием Orion. Известно только то, что этот смартфон был выстроен на базе 5-нм платформы Exynos 1080. Его результат оказался равным 693 600 баллов. Это больше, чем показывают смартфоны на базе Snapdragon 865/865+.
Для сравнения можно посмотреть результаты лучших смартфонов на рынке, например, за август 2020 году, полученные по результатам тестов Antutu. По итогам за август 2020 года в топ-10 самых высокопроизводительных устройств попала модель Xiaomi Mi 10 Ultra, которая показала результат 646 730 баллов в конфигурации с 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт основной памяти. Собственно весь список Antutu за август 2020 года представлен был моделями на базе высокопроизводительного чипсета Snapdragon 865, и все они показывали результат от 600 000 до 646 730 балов. Выход на рынок нового чипсета Exynos 1080 обещает сильно перекроить список Top-10.
Известно, что высокую производительность чипа Exynos 1080 можно объяснить в первую очередь наличием высокопроизводительных ядер Cortex-A78. В то же время за обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-G78.
Самое интересное, что новый чип не предназначен для установки на флагманских смартфонах Samsung. Для них готовится другой чипсет - Exynos 2100, SoC. Ходят слухи, что, возможно, он получит одно суперядро Cortex-X1.
Что касается смартфона под кодовым названием Orion, который использовался для тестовых испытаний, то тест сумел определить наличие у него дисплея с разрешением 2376х1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Он также имел 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR5, флэш-накопитель UFS 3.1 на 512 Гбайт и операционную систему Android 11.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".