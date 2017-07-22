Предстоящая серия смартфонов Huawei Mate 40 будет оснащена чипсетами Kirin 9000E и Kirin 9000. Но если модель Kirin 9000Ev считается всего лишь обновленной версией прошлогодней модели Kirin 990 5G, то чипсет Kirin 9000 можно по праву отнести к новым флагманам Huawei. По слухам, именно чипсет Kirin 9000 будет взят за основу при строительстве линейки смартфонов Mate 40 Pro и Mate 40 Pro.
Перед запуском анонсом новых моделей Mate 40 Pro, который должен состояться 22 октября, были проведены их тестирования на популярных тестах AnTuTu и Geekbench.
Как показывает листинг с результатами прогона по тесту AnTuTu модели Mate 40 Pro с чипсетом 5-нм Kirin 9000, результат составил 693 605 баллов. Это чуть-чуть выше результата 693 600, который был показан на тестах AnTuTu для недавно анонсированного чипсета Exynos 1080 - THG.ru сообщал об этом ранее. При этом Kirin 9000 использовал приблизительно те же ресурсы памяти, что и мобильный чипсет Snapdragon 865: размер ОЗУ в обеих случаях составил 8 Гбайт.
В случае с Mate 40 Pro, который появился в тестах AnTuTu, использовался Android 10 при 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и 256 Гбайт хранилища UFS 3.1. Тест UX показал, что дисплей Mate 40 Pro поддерживает частоту обновления 90 Гц.
Более полные сведения по Kirin 9000 5G: чипсет имеет четыре больших ядра Cortex-A77 с тактовой частотой 3,13 ГГц, четыре малых ядра Cortex-A55 с частотой 2,04 ГГц и графический блок Mali-G78. В тестах AnTuTu CPU, GPU, памяти и UX Mate 40 Pro набрал 189 670, 287 962, 126 589 и 89 384 балла соответственно. Для сравнения, чипсет Exynos 1080 показал на тех же профильных тестах следующие промежуточные результаты: 181 099, 297 676, 115 169 и 99 656, соответственно.
Смартфон Mate 40 Pro, оснащенный 8 Гбайтами оперативной памяти, также прошел тестирование в Geekbench 5. На одноядерных и многоядерных тестах Geekbench 5 он набрал результаты 1020 и 3710 баллов, соответственно. Для сравнения, Galaxy Note 20 Ultra с процессором Snapdragon 865 набрал около 900 баллов в одноядерном тесте и около 3100 баллов в многоядерном.
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