Ситуация вокруг Huawei сейчас привлекает многих исследователей. Всех волнует вопрос: что будет дальше? Компания испытывает на себе всю тяжесть наложенных на ее поставщиков запретов.
Так, совсем недавно поступило требование к TSMC со стороны США ограничить производство 5-нм чипсетов Kirin. Это условие может в сильной мере повлиять на возможности полномасштабного выпуска будущей линейки Mate 40.
Однако Huawei пока не собирается отступать. Ее родственный бренд Honor продолжает вести работы над подготовкой к выпуску следующей флагманской линейки - смартфонов серии V40. Об этом стало известно по тизеру, который недавно был опубликован в Twitter.
В настоящее время практически ничего неизвестно о том, как реально обстоят дела с работами внутри компании по подготовке к выпуску Honor V40. Возникает множество вопросов, на которые пока нет ответа: Появится ли чипсет, разработанный и произведенный компанией HiSilicon, дочерней Huawei? Будет ли Huawei вынуждена перейти на чипы Mediatek или Qualcomm? Будет ли выведено производство смартфонов за пределы Китая или нет? Станет ли новая модель действительно новым устройством или Huawei сможет решить возникшие перед ней проблемы и «срезать дистанцию», чтобы провести ребрендинг одной из своих хорошо известной линеек?
Традиционно телефоны Honor рассматриваются как модели с самыми передовыми, новейшими для рынка характеристиками. Это касается в первую очередь выбора чипсетов, а также впечатляющих характеристик камер.
Рынок ждет появления полного набора устройств в линейке: Honor V40, Honor V40 Pro и Honor V40 Pro+. Произойдет ли это или нет - покажет время.
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