Apple объявила о выпуске полной линейки смартфонов iPhone 12, развитии полноценной экосистемы умного дома с использованием новой колонки HomePod mini, а также предложении новой коллекции аксессуаров MagSafe.
iPhone 12
О смартфонах iPhone 12 было сказано много задолго до сегодняшнего мероприятия Apple, По сути все слухи подтвердились. Все, что ожидали увидеть, оказалось именно тем, как об этом говорили заранее. \
Но ранее не были известны цены. Теперь пелена неизвестности снята, и цены на смартфоны линейки iPhone 12 стали известны (предзаказ с 21 октября):
iPhone 12 mini (5.4 дюйм) - от 69 990 руб.
iPhone 12 (6.1 дюйм) - от 79 990 руб.
iPhone 12 Pro (6.1 дюйм) - от 99 990 руб.
iPhone 12 Pro Max (6.7 дюйм) - от 109 990 руб.
Если постараться выделить главное, что появилось нового с выпуском iPhone 12, то это, наверное, прежде всего следующие элементы: 1) поддержка сетей 5G для всех моделей iPhone 12, в том числе в mmWave-диапазоне; 2) большое внимание поддержке фото- и видео-съемки в старших моделях линейки iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max; 3) использование нового чипа A14 с поддержкой нейросетей и средств машинного обучения; а также многое другое. Это - краеугольные новшества для новых моделей iPhone 12.
Поддержка 5G
Поддержка сетей 5G будет доступна всем моделям iPhone 12, как старшим, та к и младшим. Главное достоинство от появления поддержки 5G - это серьезный рост скорости передачи данных в телеком-сетях.
В идеальных условиях пиковые значения загрузки могут достигать 3,5 Гбит/с, причем управление поддержкой в сетях 5G для iPhone 12 будет интеллектуальным: фоновые задачи, не требующие высокой скорости передачи данных, будут обслуживаться через канал 4G, а когда будет требоваться высокая скорость загрузки, то передача будет осуществляться по каналам 5G.
Где это может потребоваться? Вариантов применения множество. Например, при посещении стадионов, аэропортов, музыкальных мероприятий, где появляются новые сценарии для использования смартфонов.
В качестве примера Apple показала возможность по-новому взглянуть на посещение стадионов. Благодаря 5G, становится возможным просмотр на смартфоне видео, транслируемого с камер, установленных на шлемах игроков в американский футбол. Эти возможности позволят качественно изменить процесс просмотра спортивных мероприятий с трибун. 5G будет создавать эффект участия, который до сих пор был невозможен.
Количество примеров применения 5G будет возрастать. Сейчас только начало пути.
Поддержка фото- и видео-съемки
Новые возможности фото- и видео-съемки для старших смартфонов iPhone 12 базируются не только на аппаратной поддержке высококачественных фотодатчиков. Apple позаботилась об оснащении смартфонов дисплеем Super Retina XDR. Его изображения с высоким качеством и повышенной контрастностью до 2,000,000:1, двухкратное увеличение числа пикселей по сравнению с дисплеем iPhone 11, применение нового защитного покрытия Ceramic Shield, защищающего экран, создают новые возможности для творческого выражения при фото- и видео-съемке.
Коллекция аксессуаров MagSafe
THG.ru уже сообщал ранее, что Apple планирует вернуться к своему прежнему бренду MagSafe, пересмотрев качественно прошлую концепцию. Еще несколько лет назад так назывались магнитные устройства для зарядки Apple, которые были частью культового стиля при работе с ноутбуками MacBook. В последующем они были заменены на кабельное подключение USB-C и многие забыли о них. Теперь Apple возвращает бренд, вводя его как основу для построения новой экосистемы аксессуаров для серии iPhone 12.
Обновленная технология MagSafe для iPhone поддерживается теперь для всех моделей iPhone 12. По сути Apple запустила выпуск новых аксессуаров для iPhone 12, которые предусматривают подключение к смартфону для реализации той или иной полезной функции.
Это может быть подключение к зарядному устройству, которое поможет быстро зарядить смартфон. Другой вариант применения - это подмагниченный кошелек, в котором можно хранить банковские карты и применять их для оплаты. Третий вариант - это использование силиконовых или иных чехлов, которые будут прочно держаться на смартфоне и не слетят при падении, сохранив смартфон от повреждений.
Такой арсенал функций стал возможен благодаря применению магнитного массива вокруг беспроводной зарядной катушки. Он позволяет зарядным устройствам MagSafe и аксессуарам легко устанавливаться на место, как на MacBook прошлых лет.
Уже известны цены на новые аксессуары. Например, силиконовый или прозрачный чехол MagSafe для всех моделей линейки iPhone 12 будет стоить 4990 pyб. Зарядное устройство MagSafe - 3990 pyб. Кожаный чехол-бумажник MagSafe для iPhone - 5990 pyб.
Apple, конечно, не первая внедрила магнитные зарядные устройства на мобильные устройства, но она гарантированно будет развивать надежную экосистему поддерживаемых аксессуаров на основе этого стандарта.
Теперь в этом сегменте можно ожидать появления многих интересных, функциональных и дизайнерских решений. Они помогут сделать iPhone 12 еще более полезным и любимым гаджетом, уходя от простой концепции смартфона.
Колонка HomePod mini
Колонка HomePod mini стала первым устройством, с которого началась сегодняшняя презентация Apple. Устройство предназначено для воспроизведения музыки, а также как фронтэнд-аксессуар для сервиса Siri. К сожалению, сейчас предоставляется только англоязычный сервис, поэтому он не предназначен для поддержки на российском рынке. Сведений об этом устройстве нет в российской части сайта Apple. Устройство недорогое и стоит всего 99 долл.
Колонка HomePod mini предназначена донести до умного дома отличный звук, стать интеллектуальным помощником, обеспечить охрану и помощь в решении любых бытовых и иных вопросов, связанных с домашними делами и интересами.
Конструкция колонки имеет шарообразную форму, что позволяет создавать объемный звук. Управление и воспроизведение колонкой осуществляется при помощи процессора S5, который размещен внутри вместе с динамиками.
Что умеет HomePod mini? Колонка способна распознавать голоса, поэтому она не только запоминает индивидуальные вкусы каждого члена семьи, но также способна определить, есть ли в помещении незнакомые, и уж тем более не разблокирует систему безопасности дома на чужой голос.
Рассказывать о колонке можно много. Главное ее предназначение - это управление умными устройствами внутри дома: термостат, управление замками, напоминания, управление светом и многие другие умные функции. Интерфейсом для управления становится колонка HomePod mini, по замыслу Apple. Колонка HomePod mini призвана создавать уют и комфорт для американского дома.
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