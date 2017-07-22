РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Слухи: Samsung ведет разработку смартфона с двойным складыванием

14 октября 2020, 09:08




В 2018 году южнокорейская компания Samsung подала патент на смартфон, имеющий не один, а два узла складывания. Публикация этого патента Корейским агентством по интеллектуальной собственности (KIPO) состоялась только недавно. Однако теперь появилась возможность лучше познакомиться с этим изобретением.

Занимается ли Samsung созданием такого аппарата в настоящее время или нет - неизвестно. Как минимум, понятно, что Samsung рассматривает такую возможность.

samsung патент двойное складывание


Формула патента показывает концепт смартфона, не похожий ни на что, что когда-либо делала Samsung ранее. Компания уже сейчас предлагает складные смартфоны. Они складываются внутрь и имеют шарнирный механизм в центре дисплея, который реализует такую возможность. Но патент описывает совершенно иную конструкцию.



Запатентованная конструкция складного смартфона выглядит совершенно иначе. В ней предусмотрены два шарнирных механизма, расположенных слева и справа от дисплея. Чтобы использовать устройство как телефон, потребуется вывернуть левую и правую части дисплея назад.

samsung патент двойное складывание


Хотя запатентованное устройство выглядит немного странно, у такого форм-фактора есть несколько преимуществ. Во-первых, при такой конструкции смартфон «легко превращается» в планшет, и фактически у пользователя оказывается в руках устройство, обладающее сразу двумя, совершенно разными форм-факторами - смартфон и планшет.

samsung патент двойное складывание


Но еще важнее то, что такой смартфон с двойным складыванием можно использовать еще и как ноутбук. Хотя набор текста с экрана и выглядит ужасным для некоторых пользователей, это, пожалуй, самый подходящий способ для устройства, которым придется пользоваться на ходу, в повседневных условиях.

Идея устройства «двойного складывания» не нова. В прошлом году Xiaomi показала прототип устройства, основанного на подобном же форм-факторе. По сути Xiaomi выступила тогда первым на рынке производителем смартфонов, который попробовал предложить что-то новое в этом направлении.

Однако предложенная концепция нового устройства Xiaomi не была готова для массового внедрения в силу отсутствия учета многих особенностей повседневного применения. В настоящее время нет никаких сведений о том, продолжает ли китайская технологическая компания исследования в этом направлении.

samsung патент двойное складывание




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V20 и Vivo V20 SE. Ни для кого не секрет, что россияне всё чаще обращают внимание на недорогие смартфоны среднего уровня. Именно к таким устройствам относятся побывавшие в нашей тестовой лаборатории смартфоны Vivo V20 и Vivo V20 SE, которые сразу привлекли наше внимание удачным сочетанием доступной цены и целого ряда премиальных функций. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Vivo V20 и Vivo V20 SE: доступные смартфоны с премиальными функциями".

Читайте также:

  • Honor продолжает работать над подготовкой к выпуску линейки V40
  • Коротко о сегодняшнем анонсе Apple iPhone 12: чего ожидать?
  • Все модели Apple iPhone 12 для продажи в США будут поддерживать полный набор частот 5G
  • Apple собирается возродить бренд MagSafe для беспроводной зарядки iPhone 12
  • OPPO получила патент на дизайн смартфона со сверхизогнутым дисплеем

    • следующая новость
    AMD Ryzen 5 5600 может выйти только в начале 2021 года: известна цена

    предыдущая новость
    Apple анонсировала iPhone 12, умную колонку HomePod mini и коллекцию аксессуаров MagSafe

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Обзор Vivo V20 и Vivo V20 SE: доступные смартфоны с премиальными функциями Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Лучший процессорный кулер Обзор Vivo V20 и Vivo V20 SE Главные новости за неделю Лучший SSD Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    14 октября, 2020

    Зарядки Qi не смогут обеспечить быструю зарядку устройств с поддержкой MagSafe

    AMD Ryzen 5 5600 может выйти только в начале 2021 года: известна цена

    Слухи: Samsung ведет разработку смартфона с двойным складыванием

    13 октября, 2020

    Apple анонсировала iPhone 12, умную колонку HomePod mini и коллекцию аксессуаров MagSafe

    Honor продолжает работать над подготовкой к выпуску линейки V40

    Тест Antutu: Kirin 9000 стал лучшим по производительности чипом с результатом 693 605 баллов

    Результаты Antutu для Exynos 1080: рынок производительных чипсетов скоро будет пересмотрен

    Zeblaze выпустила первые в мире умные часы THOR 6 (4G) с 8-ядерным CPU и Android 10

    Великобритания может заблокировать покупку ARM компанией NVIDIA

    Коротко о сегодняшнем анонсе Apple iPhone 12: чего ожидать?

    12 октября, 2020

    Покупка iPhone12 5G в Англии имеет смысл сейчас только для абонентов оператора Three

    AMD обеспечит широкую совместимость существующих материнских плат под новые процесоры Zen3

    Наушники HUAWEI FreeBuds Pro наделены новой умной динамической системой шумоподавления

    Первый 5-нм флагманский чипсет Samsung Exynos 1080 на базе только ARM-ядер готовится к выпуску

    Huawei выпустит интеллектуальный экран на базе HarmonyOS для автомобилей

    Samsung Galaxy S21 Ultra будет оснащен 108 Мп камерой и быстрой зарядкой 65 Вт

    Все модели Apple iPhone 12 для продажи в США будут поддерживать полный набор частот 5G

    11 октября, 2020

    Apple собирается возродить бренд MagSafe для беспроводной зарядки iPhone 12

    Google анонсировал планы строительства экологически чистого кампуса в Сан-Хосе

    Рынок ждет от AMD новых анонсов по RDNA 2 на архитектуре Zen 3

    ССЫЛКИ