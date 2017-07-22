В 2018 году южнокорейская компания Samsung подала патент на смартфон, имеющий не один, а два узла складывания. Публикация этого патента Корейским агентством по интеллектуальной собственности (KIPO) состоялась только недавно. Однако теперь появилась возможность лучше познакомиться с этим изобретением.
Занимается ли Samsung созданием такого аппарата в настоящее время или нет - неизвестно. Как минимум, понятно, что Samsung рассматривает такую возможность.
Формула патента показывает концепт смартфона, не похожий ни на что, что когда-либо делала Samsung ранее. Компания уже сейчас предлагает складные смартфоны. Они складываются внутрь и имеют шарнирный механизм в центре дисплея, который реализует такую возможность. Но патент описывает совершенно иную конструкцию.
Запатентованная конструкция складного смартфона выглядит совершенно иначе. В ней предусмотрены два шарнирных механизма, расположенных слева и справа от дисплея. Чтобы использовать устройство как телефон, потребуется вывернуть левую и правую части дисплея назад.
Хотя запатентованное устройство выглядит немного странно, у такого форм-фактора есть несколько преимуществ. Во-первых, при такой конструкции смартфон «легко превращается» в планшет, и фактически у пользователя оказывается в руках устройство, обладающее сразу двумя, совершенно разными форм-факторами - смартфон и планшет.
Но еще важнее то, что такой смартфон с двойным складыванием можно использовать еще и как ноутбук. Хотя набор текста с экрана и выглядит ужасным для некоторых пользователей, это, пожалуй, самый подходящий способ для устройства, которым придется пользоваться на ходу, в повседневных условиях.
Идея устройства «двойного складывания» не нова. В прошлом году Xiaomi показала прототип устройства, основанного на подобном же форм-факторе. По сути Xiaomi выступила тогда первым на рынке производителем смартфонов, который попробовал предложить что-то новое в этом направлении.
Однако предложенная концепция нового устройства Xiaomi не была готова для массового внедрения в силу отсутствия учета многих особенностей повседневного применения. В настоящее время нет никаких сведений о том, продолжает ли китайская технологическая компания исследования в этом направлении.
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