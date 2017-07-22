Не так давно AMD анонсировала выпуск своих первых чипов серии Ryzen 5000. Они предназначены для построения систем высокого класса.
В новую линейку AMD вошли модели Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5900X. В ходе мероприятия AMD заявила тогда, что переход на новые чипы позволит получить качественно новый уровень поддержки в нагруженных приложениях, особенно в игровых программах.
В то же время, новый уровень означал и рост цен на приобретение процессоров, что устраивало далеко не всех. Цены на новые чипы повсеместно оказались выше по сравнению с их предшественниками. Для Ryzen 5 5600X она составила 299 долларов (23 100 руб.), за Ryzen 7 5800X - 449 долларов (34 700 руб.), а за модель 5900X - 549 долларов (42 400 руб.).
Многие ожидали, что на мероприятии будет объявлен выпуск базовой модели AMD Ryzen 5 5600. По оценкам рынка именно у этой модели будет наилучшее соотношение цены и производительности. К сожалению, ее анонс не состоялся. Это вызвало разочарование со стороны желающих сразу обновить свои системы на Ryzen.
Согласно недавно выпущенному отчету AMD, компания планирует выпустить ожидаемый Ryzen 5 5600 в начале 2021 года. Его цена составит 220 долларов (17 000 руб.). Это означает, что по сравнению с Ryzen 5 5600X цена упадет на 80 долларов, хотя и немного повысится (на 20 долларов) по сравнению с предшественником Ryzen 5 3600.
Анонс Ryzen 5 5600, вероятно, совпадет с обновлениями BIOS для материнских плат серии 400, которые после этого получат поддержку чипов Ryzen 5000.
Если AMD удастся добиться с помощью Ryzen 5 5600 такой же производительности, которую демонстрирует Intel i5-10600K, то, по нашему мнению, в линейке AMD появится очень впечатляющий недорогой чип, который можно будет рекомендовать многим.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".