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Зарядки Qi не смогут обеспечить быструю зарядку устройств с поддержкой MagSafe

14 октября 2020, 13:06




Сразу после анонса новой беспроводной зарядки для iPhone 12 пользователи узнали, что теперь они смогут воспользоваться преимуществами беспроводной зарядки MagSafe на15 Вт, получив быструю зарядку для своих смартфонов iPhone 12. Однако им придется запомнить и некоторые другие детали. В частности, им придется помнить, что для быстрой зарядки на основе нового протокола MagSafe будут годиться только те аксессуары, которые поддерживают этот новый стандарт.

Зарядная «шайба», возрождающая популярный ранее бренд MagSafe, представляет собой запатентованное зарядное устройство. Оно крепится к задней части iPhone с помощью встроенных магнитов. Apple отметила, что зарядное устройство MagSafe, которое будет продаваться по 39 долларов, сможет заряжать модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro с гораздо более высокой мощностью, а именно 15 Вт.

magsafe


Стоит напомнить, что в обиходе сейчас нередко встречаются и аксессуары для зарядки на основе стандарта Qi. Он был предложен в 2008 году Консорциумом беспроводной электромагнитной энергии, и сегодня многие производители используют его в некоторых своих устройствах. К их числу относятся Apple, Asus, HTC, Huawei, LG Electronics, Motorola Mobility, Nokia, Samsung, Xiaomi, Sony, Yota Devices. Стандарт Qi часто встречается в публичных зарядных устройств в кафе, аэропортах, спортивных аренах и т.д.

Главная особенность зарядных устройств Qi состоит в том, что они имеют максимальную мощность зарядки до 7,5 Вт. Такие требования предъявлялись к характеристикам прежних устройств, например, iPhone 11 и более ранним телефонам. При их использовании с новыми устройствами Apple может оказаться, что мощности Qi будет недостаточно, и зарядка будет протекать либо медленно, либо с искажениями. Это не будет «быстрая зарядка».

Хотя зарядные устройства MagSafe будут совместимы с любыми смартфонами iPhone, поддерживающими беспроводную зарядку, быстрая беспроводная зарядка MagSafe будет ограничена только моделями iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Это явно указывает на то, что в моделях 2020 года имеется некий «новый компонент», который «открывает» зарядку 15 Вт.



Apple, со своей стороны, заявила, что обновила конструкцию экранирования, чтобы «безопасно обеспечить для более быстрой зарядки устройства до 15 Вт».

Стоит также отметить, что Apple заявила, что сделает технологию MagSafe доступной для сторонних производителей, чтобы они могли создавать собственные аксессуары для магнитной зарядки новых iPhone 12.



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