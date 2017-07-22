Конкурс микрофотографии Nikon Small World Photomicrography Competition проводится уже почти полвека. Сегодня это один из лучших в мире премьерных показов макроснимков, которые позволяют заглянуть в окружающий нас микромир.
«В течение 46 лет проведения конкурса Nikon Small World его цель заключалась в том, чтобы показать миру макроснимки, объединяющие визуальное искусство и науку, сделать эти творческие произведения доступными для широкой публики - заявил на церемонии объявления победителей конкурса PR-менеджер Nikon Эрик Флем. - По мере того, как методы и технологии получения таких изображений становятся все более совершенными, мы с гордостью помогаем широкой публике познакомиться с такими изображениями. Они сочетают в себе исследования, творчество, технологии обработки изображений и опыт, способный привести к научным открытиям».
Фотография, получившая 1-е место на конкурсе Nikon Small World Photo Awards 2020. Вид сверху на кости и чешую (синий) и лимфатические сосуды (оранжевый) у молодых рыбок данио. Авторы: Даниэль Кастранова, доктор Брант Вайнштейн и Бакари Самаса
Главный приз в этом году получило новаторское изображение молодой рыбки данио. Этот снимок был сделан командой Национального института здоровья под руководством Даниэль Кастрановой. Он стал частью исследовательского проекта, который впервые выявил наличие лимфатической системы у рыбок данио.
«Это изображение красивое не просто само по себе. Оно показывает, насколько совершенными являются рыбки данио. Выступая в качестве моделей, они помогают изучать строение и развитие лимфатических сосудов, - добавил Кастранова. - До сих пор мы думали, что этот тип лимфатической системы встречается только у млекопитающих. Теперь, получив новые свидетельства, научное сообщество может ускорить свои исследования - от испытаний лекарств до лечения рака».
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Второе место в конкурсном отборе заняла фотография немецкого исследователя Даниэля Кнопа. Он создал изображение, показывающее пять различных стадий эмбрионального развития рыбы-клоуна.
Третье место было присуждено Игорю Сивановичу из Медицинского института Говарда Хьюза, который показал невероятно детализированное изображение языка пресноводной улитки.
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