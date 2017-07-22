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На конкурсе Nikon Small World Photo Awards 2020 названы победители в категории макрофотографий

14 октября 2020, 14:38




Конкурс микрофотографии Nikon Small World Photomicrography Competition проводится уже почти полвека. Сегодня это один из лучших в мире премьерных показов макроснимков, которые позволяют заглянуть в окружающий нас микромир.

«В течение 46 лет проведения конкурса Nikon Small World его цель заключалась в том, чтобы показать миру макроснимки, объединяющие визуальное искусство и науку, сделать эти творческие произведения доступными для широкой публики - заявил на церемонии объявления победителей конкурса PR-менеджер Nikon Эрик Флем. - По мере того, как методы и технологии получения таких изображений становятся все более совершенными, мы с гордостью помогаем широкой публике познакомиться с такими изображениями. Они сочетают в себе исследования, творчество, технологии обработки изображений и опыт, способный привести к научным открытиям».

nikon small world photo awards 2020

Фотография, получившая 1-е место на конкурсе Nikon Small World Photo Awards 2020. Вид сверху на кости и чешую (синий) и лимфатические сосуды (оранжевый) у молодых рыбок данио. Авторы: Даниэль Кастранова, доктор Брант Вайнштейн и Бакари Самаса


Главный приз в этом году получило новаторское изображение молодой рыбки данио. Этот снимок был сделан командой Национального института здоровья под руководством Даниэль Кастрановой. Он стал частью исследовательского проекта, который впервые выявил наличие лимфатической системы у рыбок данио.

«Это изображение красивое не просто само по себе. Оно показывает, насколько совершенными являются рыбки данио. Выступая в качестве моделей, они помогают изучать строение и развитие лимфатических сосудов, - добавил Кастранова. - До сих пор мы думали, что этот тип лимфатической системы встречается только у млекопитающих. Теперь, получив новые свидетельства, научное сообщество может ускорить свои исследования - от испытаний лекарств до лечения рака».

nikon small world photo awards 2020

Фото, занявшее 16 место. Так выглядят в микромире нейлоновые чулки. Автор - Александр Клепнев




Второе место в конкурсном отборе заняла фотография немецкого исследователя Даниэля Кнопа. Он создал изображение, показывающее пять различных стадий эмбрионального развития рыбы-клоуна.

nikon small world photo awards 2020


Третье место было присуждено Игорю Сивановичу из Медицинского института Говарда Хьюза, который показал невероятно детализированное изображение языка пресноводной улитки.

nikon small world photo awards 2020


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Образ отличия. Крылатый муравей возрастом 20 миллионов лет в янтарной смоле


nikon small world photo awards 2020


nikon small world photo awards 2020




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор ELARI Smart Camera 360°. Круговой обзор, функция ночной съёмки, обнаружение движения и поддержка облачного хранилища - всё это новая умная камера ELARI Smart Camera 360°. Давайте посмотрим, на что способна эта малютка в деле. Подробнее об этом читайте в статье ""Обзор ELARI Smart Camera 360°: компактная камера кругового обзора".

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