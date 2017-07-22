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Apple снизила цены на аксессуары, не вошедшие в комплект поставки iPhone 12

14 октября 2020, 15:39




Выпуск новой линейки смартфонов iPhone 12 ознаменовал еще и отказ Apple от включения в комплект поставки смартфона стандартного зарядного устройства и наушников EarPods. Такой выбор был сделан, со слов компании, ради снижения выбросов углекислого газа в атмосферу. Решение было принято в рамках корпоративных инициатив, направленных на переход к новым технологиям защиты окружающей среды. Они позволят компании объявить к 2030 году о полном соответствии «зеленым» требованиям.

После этого все поклонники бренда, зашедшие на обновленную веб-страницу Apple Store, сразу обнаружили, что наушники EarPods с коннектором Lightning, которые еще день назад продавались по 29 долларов, после анонса iPhone 12, подешевели и доступны за 19 долларов.

iphone 12 box


Новое сетевое зарядное устройство USB-C на 20 Вт, которое теперь предлагается взамен прежнего устройства на 18 Вт, шедшего в комплекте с iPhone 11, также стало дешевле. Теперь его можно купить за 19 долларов.



Напомним, что бесплатное зарядное устройство и наушники EarPods появились уже с первыми моделями iPhone в 2007 году. После того, как во время презентации iPhone 12 Лиза Джексон, вице-президент Apple по вопросам защиты окружающей среды, политике и социальным инициативам, объявила, что в новой линейке телефонов больше не будут поставляться эти аксессуары, в сети сразу начался шум. Некоторые поклонники Apple обвинили компанию в недобросовестной политике урезания затрат и банальной жадности.

«Как и в случае с Apple Watch, мы искали способы сократить отходы и использовать меньше материалов, - заявила Джексон во время мероприятия. - У клиентов уже есть более 700 млн наушников Lightning, и многие клиенты перешли на беспроводную связь с AirPods, Beats или другими беспроводными наушниками. Кроме того, в мире существует более 2 млрд адаптеров питания Apple, не считая миллиардов адаптеров от сторонних производителей. Поэтому мы удаляем эти элементы из коробки iPhone 12».

Помимо экономии сырья и сокращения издержек на упаковку iPhone 12, это способствует сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу в логистической цепочке Apple», - отметила Джексон.

Впрочем, как выяснилось позднее, Apple решила включить наушники в коробку при поставках в отдельные регионы, в частности во Францию. Об этом сообщается на официальном французском веб-сайте Apple. Там указывается, что смартфоны серии iPhone 12 с разъемом USB Type C с кабелями Lightning будут поставляться вместе с наушниками Lightning.



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