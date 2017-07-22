Слухи о том, что новые модели смартфонов iPhone 12 не будут поддерживать самый быстрый и производительный диапазон частот 5G - mmWave, уже появлялись ранее. На первый взгляд, это казалось невероятным, потому что Apple - международная компания, она поставляет на внешние рынки локализованные модели под определенный рынок, но никак не адаптированные с урезанной функциональной начинкой.
В этой связи ходили мнения, что доступ к востребованному mmWave-диапазону может быть закрыт программным путем. Отчасти это можно было объяснить тем, что пока в мире не так много сетей 5G, которые работают на этих частотах. Большинство развернутых сетей mmWave 5G носят экспериментальный характер, как, например, сети 5G, развернутые в России. Поэтому чтобы исключить временные накладки из-за экспериментального характера развернутых сетей, Apple якобы решила временно блокировать доступ к ним на моделях, поставляемых в другие страны.
Но оказалось, что Applе планирует запретить доступ к mmWave-диапазону сетей 5G на аппаратном уровне, т.е. навсегда, даже когда такие сети появятся на постоянной основе в других странах.
Apple представила вчера линейку iPhone 12 с четырьмя новыми моделями. Сообщалось, что все модели впервые поддерживают сети 5G, в том числе сверхбыстрый 5G mmWave-диапазон. Но поддержка mmWave оказалась эксклюзивной для моделей, продаваемых в США.
Чтобы осуществлять поддержку сети mmWave 5G, iPhone 12 и iPhone 12 Pro имеют новый боковой вырез на правом торце корпуса. Его появление даже смутило некоторых экспертов, когда они знакомились с новыми моделями.
mmWave - это диапазон 5G, который отличается более впечатляющими скоростями загрузки (500 Мбит/с и более). Однако у него есть и отрицательные особенности - mmWave-сети имеют ограниченный радиус действия, и их проникновение в закрытые помещения затруднено.
Это означает, что операторы связи, поддерживающие mmWave 5G, должны установить значительно больше вышек сотовой связи, чтобы сделать ее доступной для всех пользователей. В то же время, при развертывании сетей 5G на других, более низких частотах (ниже 6 ГГц) скорость загрузки обычно ограничивается уровнем 100-150 Мбит/с. Эти сети проще в развертывании, но их прикладной потенциал намного уже, чем у 5G mmWave.
В ходе анонса Apple пригласила генерального директора Verizon Ханса Вестберга - руководителя оператора, который поддерживает в США сети mmWave 5G. Он заявил, что iPhone 12 способен обеспечить гигабитные скорости загрузки в mmWave 5G, а достигнутая уже в сети Verizon скорость загрузки составляет 200 Мбит/с. Он также объявил о строительстве общенациональной сети mmWave 5G на всей территории США.
Поскольку mmWave 5G работает на других частотах, чем сети 4G/5G, использующие более привычные частоты до 6 ГГц, конструкционные особенности антенны для mmWave-сетей иные. Именно из-за этого на боковом торце iPhone 12 появился новый вырез.
Модель iPhone 12 Pro для российского рынка
Модель iPhone 12 Pro для рынка США
Новая антенна mmWave 5G находится на правой стороне iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Как стало известно, модели iPhone 12, оснащенные антеннами 5G mmWave, будут доступны для продажи исключительно в США. Модели iPhone 12, которые появятся в других странах, не будут иметь этого выреза. Это хорошо видно по снимкам iPhone 12, которые можно заметить, посетив веб-сайт Apple в других регионах.
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