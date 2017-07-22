OPPO начала активную рекламную кампанию для вывода на рынок своего первого смарт-телевизора OPPO Smart TV. Анонс нового устройства намечен на 19 октября. Для привлечения внимания Oppo использовала в промо-тексте слово «плавающий экран». Это заставило многих пользователей задумать, действительно ли экран будущего телевизора OPPO TV будет иметь какие-то «плавающие» признаки. Настало время разбираться.
Телевизор с плавающим экраном - это такая конструкция, когда панель не крепится жестко внутри корпуса, а как бы «плавает» в нем. Сам корпус «вырождается» до задней панели с окаймляющими бортиками, которые надежно удерживают экранную панель.
Новое конструкционное решение избавляет от необходимости «вписывать» изображение в реальные размеры экрана. После включения изображение сразу загружается «во весь экран».
Очевидно, что любой телевизор имеет определенный, фиксированный размер. Поэтому при «полноэкранном режиме» можно лучше выделить содержимое на экране, получить более широкое поле обзора. В результате пользователи могут испытывать более захватывающие впечатления от просмотра.
По мнению экспертов, новый OPPO Smart TV отличается необычайно широким «полноэкранным» полем показа. Наличие очень узкой рамки идеально сочетается со всей конструкций. Обзор получается великолепным, считают эксперты.
Новые умные телевизоры OPPO Smart TV, как сообщается, будут выстроены на квантовых точках и будут выпускаться в двух размерах - 55 и 65 дюймов и частотой обновления 120 Гц.
Ранее оба новых телевизионных устройства OPPO прошли национальную сертификацию 3C.
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