Китайская компания OnePlus, являющаяся подразделением BBK Electronics, объявила о выпуске своего флагмана, предложив несколько заметных улучшений по сравнению с базовой моделью начала этого года OnePlus 8. Это - переход на дисплей с частотой обновления 120 Гц взамен 90 Гц, использование более мощной батареи, установка 4-камерной системы объективов, а также применение быстрой проводной зарядки на 65 Вт.
Название OnePlus 8T не должен смущать покупателей. Компания OnePlus придерживается особой методики вывода смартфонов на рынок, которая объясняет правила наименования моделей.
Китайский производитель в начале года сначала выпускает базовую модель, в которой стремится реализовать лучшие функции, которые, по мнению его аналитиков, будут востребованы на рынке. Затем, опираясь на реакцию рынка и реальные тренды на протяжении года, OnePlus проводит постоянную модернизацию выпущенной ранее модели. Самая совершенная, последняя версия года получается к своему названию букву «T».
Новая модель OnePlus 8T с емкостью памяти 12/256 Гбайт будет продаваться по цене 749 долларов (57 900 рублей). Она всего на 50 долларов дороже, чем ее предшественник OnePlus 8 (699 долларов). На некоторых рынках будет также продавать модель OnePlus 8T по сниженной цене. Снижение будет достигнуто за счет упрощения конфигурации памяти и переход на 8/128 Гбайт.
Если говорить о начинке, то помимо 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и 256 Гбайт основного хранилища UFS3.1, модель OnePlus 8T будет оснащена топовым на сегодняшний день мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 865, 6,55-дюймовым перфорированным OLED-экраном со встроенным подэкранным датчиком отпечатков пальцев, частотой обновления 120 Гц и защитой экрана 3D Corning.
У смартфона будет применяться защищенное покрытие Gorilla Glass, установлена 4-камерная система объективов. Модель OnePlus 8T будет поддерживать подключение к сетям 5G, предоставлять поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, технологии зарядки батареи Warp Charge мощностью 65 Вт и аккумулятор на 4500 мАч. Поддержка быстрой зарядке, этот смартфон можно будет зарядить на 100% за 39 минут. Для зарядки, достаточной для среднего графика потребления в течение одного дня, потребуется всего 15 минут.
Для эффективной работы этого мощного смартфона будет применяться «многослойная» система охлаждения, содержащая такие элементы рассеивания тепла, как установка «паровой камеры», применение графитовой теплопроводной панели и теплопроводящего силикона для эффективного рассеивания тепла. В смартфоне будут установлены 12 температурных датчиков, которые помогут зорко контролировать тепловые режимы внутри, чтобы поддерживать эффективный режим работы смартфона при любой прикладной нагрузке.
Система камер OnePlus 8T будет представлена: основной 48-мегапиксельной камерой (OIS, f/1,7 с размером пикселя 0,8 мкм); 16-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом с углом зрения 123° и апертурой f/2,2; 5-мегапиксельной макро-камерой и 2-мегапиксельным монохромным объективом. Среди других функций можно упомянуть улучшенную систему стабилизации и новый режим создания видеопортрета. Селфи-камера будет иметь 16-мегапиксельный датчик (f/2,4, размер пикселя 1,0 мкм).
Новый аппарат будет поставляться с новой ОС OnePlus OxygenOS 11, выстроенной на базе функционального набора Android 11 и собственного модуля настройки пользовательского интерфейса, который позволит упростить управление смартфоном при работе одной рукой.
Смартфон будет оснащен специальной микросхемой шифрования, которая позволит избежать утечки данных при подключении обычного кабеля или кабеля питания. Применение функции Always On Display позволит отображать постоянно на экране различные элементы, включая время, дату, уведомления, состояние батареи, сообщения и даже количество разблокировок.
В качестве бонуса OnePlus анонсировала также новую пару беспроводных наушников OnePlus Buds Z. Наушники будут доступны по цене 45,99 долларов.
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