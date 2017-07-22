Недавно смартфон Asus ZenFone 7, оснащенный поворотной камерой, был назван одним из лучших на рынке мобильных устройств смартфоном для любителей селфи. Поэтому последующие тесты, которые проводили исследователи профессиональной лаборатории DxOMark, сразу оказались в центре внимания.
Эта модель успешно справилась с профессиональным тестом DxOMark на селфи-съемку и получала второе место, уступив только Huawei P40 Pro. Однако поздней команда DxOMark провела испытания для другого режиме съемки - в формате задней основной камеры Asus ZenFone 7. Эти результаты наоборот огорчили поклонников этой модели смартфона.
Дело в том, что у смартфона Asus ZenFone 7 одна и та же камера может применять для основной съемки и для селфи. Это достигается за счет поворота камерного модуля на 180°. Если в качестве фронтальной камеры модель отлично справлялась со своей задачей в сравнении с конкурентами, то при использовании в качестве основной камеры возможностей камеры этого смартфона было явно недостаточно, чтобы наравне конкурировать с флагманскими камерами на других смартфонах.
За снимки как основной камерой Asus ZenFone 7 получил 122 балла, за видео - 100 баллов. Общий результат получился равным 115 баллам, что не позволило этому смартфону попасть даже в двадцатку лучших. Он набрал меньше, чем прошлогодние фавориты - Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S10, Apple iPhone 11 Pro Max и многие другие смартфоны.
Это позволило сделать вывод, что Asus ZenFone 7 сегодня идеален для тех, кто часто делает селфи и записывает видео на фронтальную камеру. Его селфи-камера обеспечивает быструю и точную автофокусировку, приятную цветопередачу как в помещении, так и на улице, достаточно хорошую проработку деталей, точную экспозицию при съемке со вспышкой. Но на этом ее плюсы как основной камеры заканчивались.
Среди минусов отмечались несколько ограниченный динамический диапазон, небольшие ошибки в балансе белого в сторону завышенного синего при съемке на улице, неточную цветопередачу при слабом освещении. По краям изображений часто проявлялись ореолы и размытость, отмечали исследователи. При среднем и большом увеличении проявляются пониженная детализация и повышенный шум. При съемке в режиме боке встречаются артефакты оценки глубины и неестественный градиент размытия.
В тестах на съемку видео исследователи DxOMark отмечали эффективную работу механизма стабилизации, быструю автофокусировку и довольно эффективное отслеживание смещений, хорошая контролируемость артефактов, точную передачу баланса белого при видеосъемке на улице.
Среди минусов при видеосъемке отмечались ограниченный динамический диапазон, наличие шумов, появление цветовых оттенков в балансе белого при лабораторных испытаниях, а также низкая детализация при видеосъемке при тусклом свете.
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