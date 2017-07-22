Последняя презентация Apple привлекла к себе внимание не только своими новыми моделями смартфонов, но также анонсом умной колонки HomePod Mini, которая должна стать центром для системы развлечений и управления в умном доме.
Как и полагается умной колонке, в основе ее конструкции находится миниатюрный динамик. Но оказалось, что это только вершина айсберга. Это далеко не все новшества, которые связаны с этим новым гаджетом.
Как указано на странице спецификаций нового Apple HomePod mini, колонка является первым устройством Apple, который поддерживает сетевую технологию Thread.
Thread - это сетевая технология для IP-устройств с низким энергопотреблением, которая служит для их подключения в виде экосистемы Интернета вещей (IoT). Она позволяет выстроить для них безопасную коммуникационную систему на основе mesh-сети, формируя автоматически экосистему подключенных устройств.
Thread не зависит от прикладного уровня, т.е. от применяемых в системе прикладных программ, которые могут запускаться на любом из подключенных устройств. Приложения работают поверх создаваемой экосистемы. В то же время Thread позволяет им работать поверх своей системы, используя ее возможности на разных уровнях применения.
Фактически Thread позволяет играть роль хоста Project Connected Home over IP, объединяя в общий альянс сервисы и приложения Apple, Amazon, Google и других компаний. Достоинство Thread состоит в том, что она может быть совместима с несколькими разными экосистемами, такими как Siri, Alexa и Google Assistant.
На данный момент Apple сообщает, что поддержка Thread в «HomePod mini» ограничена только устройствами HomeKit. Поэтому эту технологию пока нельзя использовать на нескольких платформах. Пока неизвестно, как Apple будет использовать Thread в будущем.
Apple давно известна как сторонник развития проекта Thread. Стоит также напомнить, что Стюарт Чешир, бывший инженер Apple, который почти 20 лет назад разработал стандарт нулевой конфигурации Rendezvous/Bonjour - широко применяемого сегодня набора методов для автоматического подключения к сети различные устройства, такие как компьютеры и принтеры, является сегодня директором Thread Group.
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