На этой неделе Apple представила свою новую линейку смартфонов iPhone 12. На следующей неделе уже готовится выпуск первых моделей в продажу по предварительным заказам. На этом фоне многих поклонников Apple интересуют тестовые результаты производительности для новых смартфонов.
Эти ожидания быстро получили поддержку. В базе данных AnTuTu появились результаты тестов, которые позволяют оценить синтетические параметры производительности новых моделей Apple.
Оба протестированных iPhone 12 работали на базе нового процессора A14 Bionic. Это первый чипсет в линейке Apple, выпущенный по 5-нм техническим нормам. Для сравнения все энтузиасты взяли, как и следовало ожидать, показатели другого, самого производительного на сегодняшний день, серийного чипсета Snapdragon 865 от компании Qualcomm. Именно он установлен в большинство флагманских смартфонов на платформе Android.
Полученные результаты многих обескуражили. Суммарная интегральная оценка производительности графической подсистемы, вычислительного процессора и эффективности работы пользовательского интерфейса по данным AnTuTu, оказалась равной порядка 570 000 баллов. Такое может впечатлить немногих.
Для сравнения, модель Xiaomi Mi 10 Pro набрала в тех же тестах более 687 000 баллов, причем наибольшее преимущество приходилось на показатели эффективности работы графического процессора - отставание Apple оценивается на уровне более 40%.
По остальным направлениям у смартфонов Apple также наблюдается отставание: менее 10% по вычислительной производительности, по эффективности работы с памятью разница составляет около 6%, по крайней мере, для комбинации 4/256 Гбайт в iPhone 12 и 6/128 Гбайт в iPhone 12 Pro. Это, вероятно, является первым фактическим подтверждением того, почему более старшие модели iPhone 12 Pro имеют 6 Гбайт оперативной памяти по сравнению с 4 Гбайт, которыми собираются оснастить модель iPhone 12s, выпуск которой на замену iPhone XR должен произойти в начале 2021 года.
В то же время, A14 все-таки демонстрирует прирост, хотя и небольшой по общим оценкам производительности над своим предшественником - 7-нм чипом A13 Bionic. Он составляет всего 5-6%. Для сравнения IPhone 11 Pro Max набрал 536 883 баллов в AnTuTu 8.
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