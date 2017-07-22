Samsung подтвердила свое лидерство на рынке мировых производителей микросхем памяти для смартфонов (DRAM). В первой половине 2020 года компания сохранила свое лидерство как по объемам поставок, так и по размеру выручки. Доля выручки Samsung превысила более чем вдвое следующего за ней конкурента - компанию SK Hynix, занявшую второе место.
Согласно новому отчету аналитической компании Strategy Analytics, доля выручки Samsung Semiconductor в сегменте продаж модулей памяти для смартфонов (DRAM) за первое полугодие 2020 года составила 49%, в то время как доли SK Hynix и американской компании Micron Technologies ограничились 24% и 20% соответственно.
Что касается объема поставок модулей DRAM, то доля рынка южнокорейского технологического гиганта составила 54%.
На мировом рынке чипов флеш-памяти NAND для смартфонов доля выручки Samsung в первом полугодии составила 43%. Доли выручки следующих следом компаний Kioxia Holdings Corp. и SK Hynix - 22% и 17%, соответственно.
Согласно отчету, совокупная выручка в сегменте продаж микросхем памяти для смартфонов в первом полугодии 2020 года составила 19,2 млрд долларов. Если рассматривать только результаты второго квартала 2020 года, то суммарная выручка составила 9,7 млрд долларов, что на 3% выше, чем во втором квартале 2019 года.
В отчете отмечается также, что к концу года с приближающимся сезоном праздничных распродаж ожидается рост продаж смартфонов. Это может привести к увеличению доходов Samsung как в сегменте продаж флэш-памяти DRAM, так и обычной памяти NAND. В то же время, принимаются во внимание возможные последствия санкций США против Huawei, которые способны оказать негативное влияние на производителей микросхем памяти.
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