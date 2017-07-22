Известный тайваньский производитель модулей DRAM и флэш-памяти NAND компания ADATA Technology объявила о выпуске новой модели твердотельного накопителя ADATA IM2P3014 M.2 2242 PCIe Gen3x2 M.2 промышленного класса. Новое изделие оснащено флэш-памятью 3D TLC, а также набором высококачественной аппаратной поддержкой логики обработки. Это обеспечивает высокую производительность, достаточную для работы с большими объемами данных, а также высокую энергоэффективность.
По данным разработчика, новый твердотельный накопитель IM2P3014 хорошо подходит для поддержки работы приложений, связанных с обслуживанием IoT, периферийных вычислений и сетей 5G.
Высокая производительность накопителя основана на поддержке интерфейса NVM Express (NVMe) 1.3, который обеспечивает скорость чтения/записи до 1600/1300 Мбайт/сек. Данная модель отличается эффективным рассеиванием выделяющегося тепла.
Модель ADATA IM2P3014 рассчитана на 3000 циклов P/E в широком диапазоне температур (от -40 °C до 85 °C), обеспечивая долговечность, надежность и стабильность работы. Для повышения безопасности данных модель IM2P3014 поставляется с 256-битным шифрованием AES. Ее арсенал программной поддержки соответствует стандарту TCG Opal 2.0.
Благодаря компактному форм-фактору и производительности, накопитель ADATA IM2P3014 подходит для всех типов промышленных систем, будь то расширенное хранилище или загрузочный диск.
При производстве все изделия ADATA этого класса проходят строгую проверку на гарантированную производительность и контроль качества для подтверждения соответствия строгим требованиям промышленных приложений.
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