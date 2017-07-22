Компьютер AMD Project Quantum оказался довольно загадочным продуктом. Про него было известно, что речь идет о разработке принципиально новой конструкции компьютерного корпуса с форм-фактором ITX и водяным охлаждением. Внутри этого корпуса предполагалось устанавливать процессор Intel и графическую подсистему AMD. Анонс продукта состоялся в 2015 году.
Однако через некоторое время после анонса информация о нем стала пропадать. Никто не мог сказать, появится ли компьютер AMD Project Quantum когда-нибудь в реальности, или он так и останется в виртуале - воображаемым устройством, о котором никто и никогда ничего не узнает.
Тем не менее, четыре года назад внезапно прошло известие, что проект AMD Project Quantum продолжает развиваться. Более того, сообщалось, что в нем будут устанавливаться только появившиеся тогда процессоры AMD Zen и графические модули Vega GPU. Однако затем информация о нем снова пропала. Поползли слухи, что проект был закрыт, а разработчики переключились на другие направления.
Так продолжалось до самого последнего времени. Все изменилось, когда Twitter-пользователь PeteB (@Pete_2097) обнаружил среди публикаций патентных заявок документ, относящийся к этой разработке AMD. Найденная заявка была подана в феврале, но по правилам ее разглашение было закрыто до 15 сентября. Позднее стало понятно, что она явно относится к проекту «AMD Project Quantum». Заявка защищала уникальный дизайн этой разработки. Возможно, разработчики AMD решили, что такой дизайн окажется полезным в будущем.
Конструкционно корпус устройства проекта «AMD Project Quantum». разделен на две секции. В нижней камере размещаются компоненты, требующие применения водяного охлаждения, в верхней части находится секция для теплообмена.
Идея разработки такого «космического» корпуса состояла в том, чтобы найти решение для применения графических карт AMD образца 2015 года при условии сохранения размеров традиционного рабочего места на столе. Во время проведения разработки AMD опубликовала видео готовящегося устройства. Он доступно ниже.
Благодаря выбору уникальной двухкамерной конструкции корпуса, AMD удалось скомпоновать две секции так, что одна из них способна вместить вычислительные компоненты, другая - радиатор и вентилятор для отвода тепла.
Как считают эксперты, компания AMD не отказалась от этого проекта. Возможно, она ждет только подходящего времени, чтобы запустить его снова.