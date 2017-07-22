Немецкая компания be quiet!, хорошо известная на рынке блоков питания для настольных компьютеров еще с 2007 года, представила новую модель кулера Shadow Rock 3 White. Она выпущена в бело-черном дизайне и дополняет пару с выпущенной в марте 2020 года оригинальной моделью кулера, где использовалась серебристо-черную двухцветную схему.
По охлаждающей способности обе модели, новая и оригинальная, равнозначны. Они имеют впечатляющую тепловую мощность теплоотвода 190 Вт, которая достигается благодаря усовершенствованной конструкции радиатора и удачно выбранному расположению тепловых трубок, а также оснащению кулера скоростным вентилятором Shadow Wings 2.
В новой модели Shadow Rock 3 White используются пять тепловых трубок диаметром 6 мм. Для отвода тепла применяется метод его снятия за счет прямого касания (HDT). Тепловые трубки непосредственно соприкасаются с поверхностью процессора, что приводит к быстрой передаче тепла от процессора к радиатору.
Модель Shadow Rock 3 White поставляется с черным вентилятором, который аккуратно контрастирует с белым электрофорестическим покрытием тепловых трубок и радиатора. Вентилятор Shadow Wings 2 120 мм PWM отделен от радиатора и обеспечивает бесшумную работу при уровне шума не выше 24,4 дБ даже на максимальной скорости вращения. Принимая во внимание большой шаг ребер, это обеспечивает отвод тепла с мощностью до 190 Вт TDP. Такого уровня достаточно для беспроблемного разгона процессоров на настольных ПК массовой сборки. Если же потребуется более высокая мощность теплоотвода, то можно присоединить второй вентилятор к радиатору.
В новой модели применен асимметричный дизайн размещения на системной плате. Такое решение обеспечивает беспрепятственный доступ ко всем слотам памяти, что, в свою очередь, гарантирует максимальную совместимость с любыми высокопроизводительными модулями памяти, включая RAM-модули, оснащенные собственными высокими радиаторами или имеющие закрепленную светодиодную подсветку.
Установка кулера упрощается также, благодаря применению верхнего крепления.
Кулер совместим со всеми сокетами ЦП, от Intel и AMD (кроме TR4 и sTRX4). Лучше всего он подходит для материнских плат Intel Socket 1200 и 115X или AMD Socket AM4 с четырьмя слотами памяти.
Shadow Rock 3 White поступит в продажу 27 октября по рекомендованной розничной цене 59,90 долларов (1300 рубю).
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