Управление по развитию информационных технологий Правительства Сингапура (Singaporean Infocomm Media Development Authority, IMDA) недавно предложило ввести в стране набор новых требований по безопасности, которые будут распространяться на все продаваемые и установленные в стране маршрутизаторы (роутеры).
Новые требования предусматривают обязательное задание уникальных учетных данных при регистрации роутеров в сети, а также включение режима автоматического обновления для установки всех выпускаемых исправлений (патчей) по безопасности.
Новые требования были разработаны IMDA в сотрудничестве с компаниями частного бизнеса, а также с привлечением общественных организаций. Новые правила будут применяться ко всем домашним маршрутизаторам, проданным в Сингапуре, начиная с 13 апреля 2021 года.
Кроме того, новые правила будут распространяться на существующие в домашних сетях роутеры, которые должны будут пройти модернизацию и переназначение, чтобы удовлетворять новые требованиям. Для их осуществления вводится переходный льготный период. Он будет распространяться на существующие модели и продлится до 12 октября 2021 года.
С внесением нового распоряжения Сингапур сразу попадает в число одной из первых стран, где вводятся подобные жесткие требования. Первой на этом пути встала Япония, которая уже ввела аналогичные требования у себя в стране. В других странах, например, в Великобритании, в настоящее время только оценивают возможность принятия подобных строгих мер.
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