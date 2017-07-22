Китайская компания Xiaomi анонсировала выпуск в продажу умной колонки Mi Smart Speaker в странах Юго-восточной Азии еще в конце сентября. Теперь новое устройство появится на розничном рынке Европы, и в самом ближайшем времени компания собирается анонсировать это событие. Для качественного отличия изделия для европейского рынка Xiaomi решила представить модели для Европы в другом цветовом оформлении.
Но самое интересное то, что Xiaomi планирует придерживаться демпинговых позиций и продавать свои умные колонки значительно дешевле, чем аналогичные продукты других вендоров. Говорят, что в Испании новая модель Mi Smart Speaker появится по цене 52,99 евро (4800 руб.), в Португалии - 59,95 евро (5500 руб.).
«Мозгами» Mi Smart Speaker выступает Google Assistant. Колонка имеет подсветку сверху, которая будет отражать приход голосовых сообщений. Это будет работать точно также, как у колонки Amazon Echo. Если подключить две колонки Mi Smart Speaker, объединив их через Bluetooth, то можно построить стереосистему.
Внутри колонки установлены фронтальные 2,5-дюймовые динамики мощностью 12 Вт с поддержкой системы настройки звука DTS (Digital Theater System) - семейства параметров многоканальной звукозаписи, разработанного одноименной компанией для синхронного воспроизведения цифровых фонограмм в кинотеатрах, где проводятся показы прокатных фильмокопий.
Напомним, что система DTS конкурирует со стандартом совмещённых фонограмм Dolby Digital, более распространенных в отрасли и чаще встречающихся на розничных устройствах, поскольку это стандарт изначально был рассчитан для домашнего просмотра. В DTS используется меньший уровень сжатия, чем в Dolby, но абсолютного превосходства нет ни у одной из систем. В настоящее время максимальный битрейт в DTS был расширен до 24,5 Мбит/с, что превосходит аналогичный показатель Dolby Digital.
Колонка Xiaomi Mi Smart Speaker имеет матовую поверхность поверх металлической сетки толщиной 0,7 мм. В верхней части устройства расположена сенсорная панель с элементами управления - они позволяют производить регулировку громкости, воспроизведение/приостановка музыкальных треков и отключение звука встроенных микрофонов.
На аппаратной стороне Xiaomi применяет аудиопроцессор Hi-Fi производства Texas Instrument. Говорят, что он помогает точно декодировать аудиосигналы.
Mi Smart Speaker поддерживает Wi-Fi и Bluetooth. Что касается функций «умного помощника», то Google Assistant предлагает приложение Google Home, которое делает его совместимым со всеми подключенными устройствами, которые его поддерживают.
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